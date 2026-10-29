В Азербайджанском национальном музее ковра проходит II международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы азербайджанского оружиеведения» - ФОТО

29 октября в Азербайджанском национальном музее ковра начала работу II международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы азербайджанского оружиеведения". Мероприятие, посвященное шестой годовщине победы в Отечественной войне, организовано Министерством культуры Азербайджанской Республики, Азербайджанским национальным музеем ковра и Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств (АГУКИ).

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Азербайджанского национального музея ковра.

На церемонии открытия конференции выступили директор Азербайджанского национального музея ковра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Амина Маликова; проректор по международным связям Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (АГУКИ), доктор философии по искусствоведению, доцент Севиль Керимова; профессор Университета Гази Алев Куру Чакмакоглу и доктор философии по истории Сабухи Ахмедов. В своих выступлениях они подчеркнули важность расширения научных исследований истории азербайджанского оружиеведения с древнейших времен до наших дней, содействия обмену информацией об образцах азербайджанского оружия и определения новых направлений исследований.

В рамках конференции проходят академические сессии по следующим темам: "Новые исследования в области азербайджанского оружиеведения", "Проблемы сохранения, реставрации и экспонирования исторического оружия", "Место и роль исторического оружия в искусстве", "Историческое оружие как составная часть азербайджанского художественного ремесла: возрождение традиции".

В мероприятии принимают участие специалисты различных научных и образовательных учреждений и музеев Азербайджана и Турции, а также независимые исследователи, представляющие доклады по актуальным вопросам оружиеведения. Участники обмениваются мнениями и опытом, обсуждают пути укрепления научных связей, перспективы реализации совместных исследовательских проектов и возможности международного сотрудничества в целях популяризации азербайджанского оружиеведения.

В ходе конференции был представлен очередной выпуск журнала İRS - Heritage, посвященный азербайджанскому оружиеведению.

Материалы конференции подготовлены в формате электронного сборника и будут размещены на соответствующей платформе Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Конференция завершит свою работу 30 октября.