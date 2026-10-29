От геополитического поражения Еревана до парламентского мордобоя - ОБЗОР от Эльчина Алыоглу

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Национальное собрание Армении ратифицировало рамочное соглашение с США по "Маршруту Трампа ради международного мира и процветания": 63 голоса "за", 32 "против", воздержавшихся ноль, десять депутатов на работу не пришли. Утром 29 октября тот же зал подрался. Запомните последовательность, она здесь главнее любых кулаков: сначала дорога в Нахчыван, потом мордобой.

Повод заслуживает бронзовой таблички у входа. Депутат правящего "Гражданского договора" Тарон Чахоян, выступая при обсуждении кандидатуры члена Счетной палаты, напомнил главе фракции "Сильная Армения" Нареку Карапетяну, что его двоюродный брат Саргис до сих пор не извинился за предвыборное обещание учредить министерство, которое удовлетворит потребности всех женщин страны. Карапетян огрызнулся с места. Чахоян парировал с трибуны: "Сам ты быдло - с головы до ног!". Дальше слово взяли стулья.

Генезис идеи стоит пересказать. В январе социолог Армен Хачикян объяснил в подкасте политическую активность женщин их сексуальной неудовлетворенностью, а Саргис Карапетян, подхватив научную мысль, пообещал, что после победы его партии неудовлетворенных женщин в Армении не останется (заявка, с которой в любой другой стране отправляют к психиатру, в Ереване прошла по разряду предвыборной платформы, и с этой платформой "Сильная Армения" благополучно въехала в парламент 7 июня). Министерство так и не открыли.

Семейный подряд требует пояснения для читателя, который за ереванской политикой не следит. Партию "Сильная Армения" построил Самвел Карапетян - российский миллиардер, владелец группы "Ташир" и "Электрических сетей Армении", арестованный в июне 2025 года по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Нарек - его племянник, Саргис - сын. Чахоян, в сущности, сказал правду: политикой в этой партии занимается вся родня, а держать даже словесный удар родня так и не научилась.

Дальше все развивалось по законам жанра, который в армянской политике давно вытеснил прения. Оппозиционер Гарник Давтян толкнул Чахояна, Чахоян ответил ударом, один из депутатов оказался на полу, к зданию подъехала скорая. Спикер Рубен Рубинян поначалу отказался прерывать заседание, заявив, что "все должны это увидеть". Увидели. Перерыв в итоге объявили, а после него Рубинян сообщил, что пересмотрел все записи, оскорблений в речи Чахояна не обнаружил, и вынес вердикт Карапетяну: "Вы начали эту драку". Пашинян пошел дальше и одобрил действия депутатов своей фракции. Премьер, публично приветствующий рукопашную однопартийцев, - зрелище, которого я не встречал даже в самых диких хрониках девяностых.

Обсуждали, напомню, члена Счетной палаты. Считать пришлось синяки.

Досталось, впрочем, и соседям Карапетянов по оппозиции. Месропа Манукяна из фракции "Айастан" Чахоян назвал помощником "Манвела, воровавшего тушенку". Для тех, кто забыл: в июне 2018 года в доме генерала Манвела Григоряна, председателя союза "Еркрапа", нашли продукты и консервы, собранные школьниками для солдат во время апрельских боев 2016 года, вместе с детскими рисунками для фронта. Тушенку генерал хранил два года. Солдаты, судя по итогам 2020-го, воевали без нее.

Конституционный суд Армении еще в середине сентября признал соглашение соответствующим Основному закону. Документ создает компанию TRIPP Development Company, где Соединенным Штатам принадлежат 74 процента, Армении - 26, срок - 49 лет, а при продлении еще на полвека армянская доля вырастет до 49 процентов. Маршрут соединит основную территорию Азербайджана с Нахчываном через Сюник, то есть через Зангезур, о чем Баку говорил с 10 ноября 2020 года, когда девятый пункт трехстороннего заявления обязал Ереван разблокировать коммуникации и обеспечить транспортное сообщение с автономной республикой. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян заверил депутатов, что суверенитет и юрисдикция над инфраструктурой останутся за Арменией. Устав компании и соглашение акционеров еще предстоит согласовать, так что американским юристам работы хватит надолго после того, как армянские депутаты выяснят, кто кого ударил первым. Отдам правительству Пашиняна должное: документ прошел через суд и парламент без единого синяка. Президент Азербайджана Ильхам Алиев получил то, чего добивался шесть лет, - в американской упаковке и с армянской подписью.

"Сильная Армения" при этом заявляла, что против TRIPP в принципе ничего не имеет и поддержит проект, если его запуск совпадет с подписанием мирного договора, а затем проголосовала против - без драки и даже без порванного пиджака. Один армянский телеграм-канал сегодня сформулировал вопрос, который в Ереване стесняются задавать вслух: почему оппозиция не сорвала заседание вчера, когда утверждали "сдачу коридора", и почему кулаки понадобились лишь сегодня, когда речь зашла о чести двоюродного брата? Автор ответа не дождался. Я тоже.

Прецеденты у такой политической физкультуры имеются, и сравнение для Еревана унизительное. 27 апреля 2010 года Верховная рада Украины 236 голосами ратифицировала Харьковские соглашения о продлении стоянки Черноморского флота России в Севастополе до 2042 года, оппозиция встретила голосование яйцами и дымовыми шашками, а спикер Владимир Литвин вел заседание под зонтами, которые над ним держали помощники. Украинская оппозиция дралась за то, что считала суверенитетом, и дралась во время голосования, а не после. Армянская оппозиция проголосовала против по всем правилам регламента, а сутки спустя пошла врукопашную за честь кузена, обещавшего стране министерство интимных услуг.

Я помню 27 октября 1999 года. Ленты из Еревана шли одна за другой: группа Наири Унаняна ворвалась в этот самый зал и расстреляла премьер-министра Вазгена Саркисяна, спикера Карена Демирчяна и еще шестерых. Двадцать семь лет спустя армянский парламентаризм эволюционировал от автоматов к стульям, и, видит Бог, более мрачной похвалы ему не придумать. Драка 29 октября - вторая за месяц: 6 октября депутат "Сильной Армении" Эдгар Казарян обвинил Рубиняна в растрате государственных средств, тот отключил ему микрофон, и закончилось все тем же. В августе 2021 года, после трех потасовок за два дня, из зала пришлось убрать бутылки с водой и антисептики. Мебель, как выяснилось, убрать забыли.

Юрист Давид Тумасян в комментарии Sputnik Армения усмотрел в драке состав преступления, потребовал возбудить дело и предупредил, что миллионы зрителей могут перенять депутатские манеры. Опасение трогательное. Генеральная прокуратура, к слову, в июле 2025 года без колебаний добивалась лишения неприкосновенности оппозиционера Артура Саркисяна по делу о подготовке переворота, так что опыт работы с депутатскими телами у нее имеется. Граждане Армении смотрят эти манеры в прямом эфире не первый год и пока, к их чести, держатся.

Армянский парламентаризм работает по принципу провинциального зубоврачебного кабинета, где вырывают коренной зуб без наркоза. Когда хирург клещами вытягивает из челюсти последний нерв реваншизма, санитар бьет пациента табуреткой по лбу, чтобы бедняга орал от шишки на темени и забыл про кровоточащую лунку во рту. В Баку за этим цирковым номером наблюдают с холодным удовлетворением. Пока депутаты катались по коврам на проспекте Баграмяна, дипломаты сухо оформляли технические протоколы. Замглавы армянского МИДа Мнацакан Сафарян на днях открыто указал Москве на дверь, отрезав любые попытки России вписаться в управление маршрутом TRIPP. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян еще 27 октября признал, что условия проезда и интеграции коммуникаций предстоит согласовывать напрямую с Азербайджаном. Выход Еревана к третьим странам отныне физически пролегает через азербайджанскую железнодорожную и энергетическую сеть.

График строительных работ уже сверстан: к 15 ноября 2028 года первый транзитный состав пройдет без пограничного досмотра от Зангилана до Ордубада. Паровозы не ждут. К моменту запуска движения через Зангезур участники драки наверняка залечат ушибы в буфете и поделят места в комиссиях. Глядишь, ради гражданского примирения правящая партия уступит оппозиции портфель того самого министерства женского удовлетворения. Вот только кого назначат министром в государстве, где по вторникам власть безропотно удовлетворяет запросы внешних центров силы, а по средам оппозиция удовлетворяет собственные комплексы метанием стульев перед телекамерами?