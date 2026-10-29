Япония призывает граждан подготовиться к стихийным бедствиям

Министр по делам предотвращения стихийных бедствий Японии Госи Хосоно призвал жителей страны подготовить запасы продовольствия, питьевой воды и предметов первой необходимости на случай масштабных катастроф.

Как передает Day.Az, в связи с созданием Агентства по предотвращению стихийных бедствий, которое начнет работу 2 ноября, министр намерен обратиться к государственным ведомствам, властям префектур и общественным организациям с призывом усилить подготовку к чрезвычайным ситуациям.

Власти рекомендуют иметь запас не менее трех литров питьевой воды на человека в день и непортящихся продуктов как минимум на три дня. В идеале запасы должны быть рассчитаны на неделю.

При крупных стихийных бедствиях возможны перебои с электроэнергией, газом и водоснабжением, а доступ к магазинам может быть ограничен.

Среди основных угроз японские власти называют мощные землетрясения в районе Нанкайской впадины, под Токио и вдоль Курильско-Японского желоба, а также возможное извержение вулкана Фудзи.