https://news.day.az/culture/1870691.html Министерство культуры выразило соболезнования в связи с кончиной Народного артиста Заура Рзаева Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. 29 октября на 75-м году жизни скончался выдающийся певец, Народный артист Азербайджанской Республики Заур Рзаев. Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, Заур Алигусейн оглу Рзаев родился 28 января 1952 года в селе Каррар Кюрдамирского района.

Министерство культуры выразило соболезнования в связи с кончиной Народного артиста Заура Рзаева

Культура, 29 октября 2026 22:41 (UTC +04:00) 235
Министерство культуры выразило соболезнования в связи с кончиной Народного артиста Заура Рзаева

Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. 29 октября на 75-м году жизни скончался выдающийся певец, Народный артист Азербайджанской Республики Заур Рзаев.

Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, Заур Алигусейн оглу Рзаев родился 28 января 1952 года в селе Каррар Кюрдамирского района.

Учась в Бакинском библиотечном техникуме, Заур Рзаев увлекся музыкой, что привело его в Музыкальное училище имени Асафа Зейналлы. Он поступил на вокальное отделение Азербайджанской государственной консерватории (ныне - Бакинская музыкальная академия).

С юных лет певец выступал в качестве солиста Ансамбля народных музыкальных инструментов Азербайджанской государственной филармонии. В разные годы работал в Азербайджанском государственном театре песни, а также в военных музыкальных коллективах. С 1994 года артист руководил Ансамблем песни и танца Вооруженных сил Азербайджана, внося значительный вклад в пропаганду военно-патриотического духа средствами музыкального искусства.

Благодаря самобытной манере исполнения, мелодичному голосу и богатому репертуару Заур Рзаев занимал особое место в музыкальной культуре Азербайджана. Исполняя народные и композиторские песни, мугамы и теснифы, певец завоевал искреннюю любовь и признание слушателей.

На протяжении многолетней сценической деятельности Заур Рзаев достойно представлял азербайджанское музыкальное искусство как в стране, так и за ее пределами.

Заслуги артиста в развитии азербайджанской культуры получили высокую оценку государства. В 1998 году ему было присвоено почетное звание "Заслуженный артист", а в 2003 году - "Народный артист". Певец также был удостоен почетных званий Заслуженного деятеля искусств и Народного артиста Республики Дагестан.

Коллектив Министерства культуры Азербайджанской Республики выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного в связи с кончиной Народного артиста Заура Рзаева.

Аллах ряхмят элясин!

Министерство культуры сообщает, что точные сведения о дате проведения церемонии прощания и похорон Народного артиста Заура Рзаева будут дополнительно представлены общественности.

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