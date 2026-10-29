https://news.day.az/azerinews/1870698.html Xətai və Suraxanıda qaz olmayacaq Bəzi ərazilərdə qaz olmayacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb.
Xətai və Suraxanıda qaz olmayacaq
Bəzi ərazilərdə qaz olmayacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb.
Bildirilib ki, magistral qaz kəmərində aşkar olunmuş qaz sızmasının aradan qaldırılması ilə əlaqədar 30.10.2026-cı il tarixində saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Xətai və Suraxanı rayonlarının bir sıra küçələrinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.
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