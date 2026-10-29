Победителей не будет - Путин о возможной войне России с Европой

Если дойдет до войны Россией с Европой, "победителей не будет", пусть никто в Европе "об этом не забывает".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия - Африка.

Запад не добился своей цели по нанесению стратегического поражения России, вряд ли это будет возможно и к 2030 году, указал Путин.

"А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает", - подчеркнул президент.