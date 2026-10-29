Азербайджан призвал ООН активизировать усилия по установлению судеб пропавших без вести

Постоянная угроза, исходящая от мин и других взрывоопасных пережитков войны, серьезно препятствует усилиям Азербайджана по восстановлению и реконструкции в постконфликтный период.

Как передает Day.Az, об этом сказала советник Постоянного представительства Азербайджана при ООН Нахида Багирова на открытых дебатах в Совете Безопасности организации на тему "Женщины, мир и безопасность".

По ее словам, с ноября 2020 года в результате инцидентов, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами, пострадали 443 человека, в том числе женщины и дети. Она подчеркнула, что эта ситуация вновь свидетельствует о необходимости укрепления потенциала гуманитарного разминирования и расширения международной поддержки.

Н. Багирова отметила, что в постконфликтный период Азербайджан осуществляет широкомасштабные работы по восстановлению и реконструкции. В рамках Программы "Великое возвращение" создаются условия для безопасного, добровольного и достойного возвращения вынужденных переселенцев в родные края, принимаются меры для активного вовлечения женщин и девушек в социально-экономическую жизнь и процессы восстановления.

Советник постпредства добавила, что, несмотря на существующие трудности, около 96 тыс. человек уже вернулись в восстановленные города и села, где живут и работают. Рассказав о судьбах азербайджанцев, пропавших без вести в связи с прежним конфликтом, она заявила, что это по-прежнему вызывает серьезную гуманитарную обеспокоенность.

"Для Азербайджана большое значение имеют выяснение судеб пропавших без вести лиц и активизация международных усилий в этом направлении", - подчеркнула дипломат.

Н. Багирова напомнила, что Азербайджан ежегодно организует международные конференции, в том числе Бакинский диалог по вопросам пропавших без вести лиц, с целью привлечения повышенного международного внимания к этой проблеме. Подчеркивалось, что Азербайджан выступил инициатором резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, касающихся пропавших без вести лиц, а также освобождения женщин и детей, взятых в заложники в ходе вооруженных конфликтов.

Говоря о значении резолюции номер 1325 Совбеза ООН, Н. Багирова коснулась важности полноценного и равноправного участия женщин в обеспечении мира и безопасности, а также процессах постконфликтного восстановления.

Дипломат заявила, что Азербайджан продолжит прилагать усилия для расширения прав и возможностей женщин в постконфликтных условиях в соответствии с национальными и международными нормативными рамками.