К 85-летию Огтая Бабазаде состоялась презентация книги Нигяр Ахундовой "Мастер документального кино" - ФОТО

В Государственном фонде кино Азербайджана состоялась презентация книги кандидата исторических наук, профессора Нигяр Ахундовой "Мастер документального кино", приуроченная к 85-летию заслуженного деятеля искусств Азербайджана, профессора, режиссера Огтая Бабазаде, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие было организовано совместно Государственным фондом кино Азербайджана и Союзом кинематографистов Азербайджана.

Вступительное слово произнес директор фонда, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, который подробно рассказал о жизни и творчестве юбиляра. Он отметил, что Огтай Бабазаде посвятил телевидению более 65 лет своей жизни.

Народный писатель Азербайджана, лауреат Государственной премии Эльмира Ахундова поделилась воспоминаниями о совместной работе с Огтаем Бабазаде на Азербайджанском телевидении и поздравила режиссера с юбилеем.

В завершение мероприятия состоялся показ документального фильма "Тогрул", снятого Огтаем Бабазаде в 2010 году.