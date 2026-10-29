Горькая правда для армянских реваншистов

Автор: Лейла Таривердиева

Армянские реваншисты узнали горькую правду. Из первых рук - лично от главы МИД Арарата Мирзояна. Когда во время правительственного часа в парламенте представитель кочаряновского блока "Армения" Лилит Галстян в очередной раз начала напирать с вопросами о судьбе осужденных в Баку армянских преступников, главный дипломат Армении во всем признался.

По-видимому, вопрос касался того, почему правительство Армении ничего не делает для освобождения негодяев, не требует вмешательства держав и международных организаций.

Мирзоян не выдержал - да требуем, требуем! Ереван требует и просит общих партнеров посодействовать, посетить осужденных, а Баку никого не подпускает.

"Мы попросили наших общих партнеров, но (в Баку) их попросили не вмешиваться в этот вопрос. Не хочу называть эти страны, потому что нам еще предстоит с ними работать. Но если хотите горькую реальность, она такова", - заявил Мирзоян, добавив, что единственный путь решения вопроса лежит через прямой диалог.

После такого признания Галстян должна была разрыдаться. Ответ министра означает, что не стоит растрачивать силы и время на обращения, жалобы, иски, провокации и прочую мишуру. Никто не будет допущен к вмешательству в этот вопрос. Привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших тяжкие преступления на территории Азербайджана, полностью согласуется с его международно признанными суверенными правами. В том, что армянские преступники понесли наказания на территории страны, против народа которой творили злодеяния, абсолютно законно и никак не противоречит никаким конвенциям и протоколам. По этой причины все жалобы и иски армянской стороны, точнее, реваншистских кругов (официально Ереван по этому поводу никуда не обращался) уходят в никуда. Никто не имеет права требовать освобождения преступников. Никто не имеет права требовать встречи с ними, мониторинга и тому подобного. Последнее возможно только с согласия азербайджанской стороны. Но реваншисты и их опекуны устроили вокруг законных действий Азербайджана такую грязную кампанию, что сами перекрыли все возможности получить это согласие. После всего, что сделано и сказано, после всей той лжи, которая звучит в адрес Баку на европейских площадках, родственникам осужденных рассчитывать не на что.

Это был очень неправильный путь. Все осужденные понесли справедливое наказание за конкретные преступления. Понятно, что с армянской точки зрения то, что творилось на территориях Азербайджана с начала 90-х и до сентября 2023 года, не является преступлением, а сами преступники - герои, но эти взгляды не имеют никакого значения для уголовного права суверенного государства. Следовало учесть все нюансы и вместо традиционной всемирной истерики продемонстрировать искреннее раскаяние. Это касается тех, кто на самом деле думает о судьбе Рубика или Араика, а не тех, кто просто старается использовать эту тему против Баку. Та же жена Варданяна, беспокоящаяся за мужа, с самого начала выбрала неправильный подход. Из семейства вытянули огромные средства, обещая сделать невозможное. Кто-то надоумил ее организовать некую женскую миссию в Баку, хотя это был изначально абсолютно невыполнимый план. Деньги ушли, а по факту - Варданян там, где был. Пиар-кампания в мировых СМИ отшумела - и все о нем забыли.

Армянская реваншистская оппозиция использует тему осужденных в Баку преступников в собственных целях - как для давления на собственные власти, так и для давления на международной арене на Азербайджан. Последнее - смешно и бессмысленно, а что касается давления на официальный Ереван, то тот уже сделал все, что мог. Дави, не дави, а никакого результата не будет.

У Азербайджана много друзей и партнеров. К кому именно обращался за посредничеством Ереван, неизвестно. Тут важно учитывать следующее: нет такой страны, которая имела бы на Баку влияние и кому он не смог бы отказать в таком вопросе. Отношения со всеми друзьями и партнерами строятся по горизонтали, а не вертикали. Да и сами друзья и партнеры вряд ли очень старались выполнить просьбу Еревана. Получив совет не вмешиваться в такие дела, выкинули все из головы.

Родным и близким можем посоветовать прекратить истерики и провокации. В рамках антиазербайджанских истерик и давления каких-то европарламентов у них ничего не получится. Пусть лично, по-человечески и с признанием правомерности наказания обращаются к Баку, если хотят контактов со своими близкими. Никаких международных посредников и провокаторов в лице так называемого представителя "пленных" в ЕСПЧ Сирануш Саакян путаться под ногами не должно.

Судя по всему, официальный Ереван понимает, что ему не удастся добиться освобождения преступников. Азербайджан посадил их не в качестве инструмента шантажа или с расчетом на возможность спекуляций. Эти деятели должны были ответить за сотворенное зло, как ответили бы в любой другой стране. Вряд ли даже прямой диалог с Баку поможет изменить их судьбу.