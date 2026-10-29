Трамп позвонил Эрдогану

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время ужина с участием лидеров государств по случаю Дня Республики Турции 29 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на администрацию президента Турции, в ходе разговора обсуждался предстоящий саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

Турецкий президент сообщил, что 13-й саммит Организации тюркских государств состоится в Анкаре. По его словам, на встрече планируется принять решения, направленные на дальнейшее развитие организации, которая благодаря населению более 200 миллионов человек стала одним из центров стабильности и безопасности в Центральной Азии.

В свою очередь, Дональд Трамп пожелал Эрдогану успехов в проведении саммита лидеров Организации тюркских государств.