https://news.day.az/politics/1870700.html Джейхун Байрамов проявил галантность на саммите в Анкаре - ВИДЕО Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов помог первой леди Узбекистана Зироат Мирзиёевой найти упавшую серьгу. Как сообщает Day.Az, во время совместной фотосессии лидеров стран - членов Организации тюркских государств в Анкаре внимание привлек вежливый жест министра иностранных дел.
Джейхун Байрамов проявил галантность на саммите в Анкаре - ВИДЕО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов помог первой леди Узбекистана Зироат Мирзиёевой найти упавшую серьгу.
Как сообщает Day.Az, во время совместной фотосессии лидеров стран - членов Организации тюркских государств в Анкаре внимание привлек вежливый жест министра иностранных дел.
У первой леди Узбекистана Зироат Мирзиёевой, супруги президента Шавката Мирзиёева, упала на землю серьга. Заметив это, глава МИД Азербайджана сразу поднял украшение и передал его первой леди.
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