Джейхун Байрамов проявил галантность на саммите в Анкаре - ВИДЕО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов помог первой леди Узбекистана Зироат Мирзиёевой найти упавшую серьгу.

Как сообщает Day.Az, во время совместной фотосессии лидеров стран - членов Организации тюркских государств в Анкаре внимание привлек вежливый жест министра иностранных дел.

У первой леди Узбекистана Зироат Мирзиёевой, супруги президента Шавката Мирзиёева, упала на землю серьга. Заметив это, глава МИД Азербайджана сразу поднял украшение и передал его первой леди.