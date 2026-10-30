В Сумгайыте загорелся Nissan - ВИДЕО

В Сумгайыте загорелся легковой автомобиль.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" поступила информация о возгорании автомобиля на улице Наримана Нариманова.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны. Благодаря принятым оперативным мерам пожар удалось быстро ликвидировать.

В результате возгорания пострадала моторная часть принадлежащего гражданину автомобиля марки Nissan. Остальная часть машины была защищена от огня.

Пострадавших нет.