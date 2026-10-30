https://news.day.az/society/1870708.html В Сумгайыте загорелся Nissan - ВИДЕО В Сумгайыте загорелся легковой автомобиль. Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" поступила информация о возгорании автомобиля на улице Наримана Нариманова. На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.
В Сумгайыте загорелся Nissan - ВИДЕО
В Сумгайыте загорелся легковой автомобиль.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" поступила информация о возгорании автомобиля на улице Наримана Нариманова.
На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны. Благодаря принятым оперативным мерам пожар удалось быстро ликвидировать.
В результате возгорания пострадала моторная часть принадлежащего гражданину автомобиля марки Nissan. Остальная часть машины была защищена от огня.
Пострадавших нет.
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