Дешам может сменить Спаллетти на посту главного тренера "Ювентуса"

Бывший главный тренер сборной Франции Дидье Дешам входит в число основных кандидатов на пост наставника "Ювентуса" в случае отставки Лучано Спаллетти.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, руководство туринского клуба недовольно результатами команды. После поражения от "Дженоа" (0:2) в девятом туре Серии А "Ювентус" с 14 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. Решающее значение для будущего Спаллетти может иметь матч против "Наполи", который состоится 1 ноября.

Помимо Дешама, руководство "Ювентуса" рассматривает кандидатуры Стефано Пиоли и Антонио Конте. При этом последний не заинтересован в возвращении в Турин, поскольку рассчитывает получить предложение от "Манчестер Юнайтед".

Дешам выступал за "Ювентус" в качестве футболиста. Вместе с туринским клубом он выиграл Лигу чемпионов и трижды становился чемпионом Италии.