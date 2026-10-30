https://news.day.az/culture/1870712.html От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова - ФОТО Яркий мир красок, удивительных образов и безграничной фантазии видного азербайджанского художника и режиссера-мультипликатора Назима Мамедова (1934-2004) вновь открылся для зрителей. В Ичеришехере состоялась выставка его произведений, приуроченная ко дню памяти мастера, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова - ФОТО

Культура, 30 октября 2026 00:55 (UTC +04:00) 352
От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова

Яркий мир красок, удивительных образов и безграничной фантазии видного азербайджанского художника и режиссера-мультипликатора Назима Мамедова (1934-2004) вновь открылся для зрителей. В Ичеришехере состоялась выставка его произведений, приуроченная ко дню памяти мастера, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Организаторами экспозиции выступили Arts Council Azerbaijan и Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер".

Выставка приглашает посетителей совершить путешествие в удивительный художественный мир Назима Мамедова, где насыщенные цвета, выразительные образы и богатая фантазия превращают привычную реальность в сказку. Его произведения наполнены особой энергией, светом и радостью, а в каждом полотне раскрывается неповторимое восприятие окружающего мира.

На открытии руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов, сын художника, отметил, что наряду с известными работами в экспозиции представлены произведения, ранее не демонстрировавшиеся широкой публике, а также картины из частных коллекций.

Посетители могут увидеть как живописные полотна, так и акварели, позволяющие по-новому взглянуть на многогранное творчество художника.

Назим Мамедов вошел в историю национальной культуры прежде всего как один из основоположников азербайджанской анимации. Однако его талант не ограничивался кинематографом: он успешно работал в живописи, графике и книжной иллюстрации. Особое место в его творческом наследии занимает серия произведений, посвященная трагедии Ходжалы, которая экспонировалась на четырех континентах.

От "Медведя и мыши" до первой мульт-оперы

Назим Мамедов родился в Баку в 1934 году. В 1957 году окончил Азербайджанское художественное училище имени Азима Азимзаде, а в 1961 году прошел курсы мультипликации на киностудии "Союзмультфильм" в Москве. В том же году он начал работать режиссером-мультипликатором на киностудии "Азербайджанфильм". Среди его наставников были известные мастера отечественной анимации - Федор Хитрук, Роман Давыдов и Александр Шварцман.

Мамедов стал автором множества азербайджанских мультфильмов и принимал участие в создании около 40 документальных картин. В 1970 году он снял "Медведя и мышь" по сценарию Максуда Ибрагимбекова - фильм, считающийся первым полноценным азербайджанским мультфильмом.

Еще одной важной вехой в истории национальной анимации стала созданная им в 1988 году пятисерийная мульт-опера "Прекрасная Фатма" - первая работа такого жанра в республике.

В 2013 году был создан Азербайджанский музей анимации имени Назима Мамедова, призванный сохранять и популяризировать наследие мастера.

Выставка в Ичеришехере - это не только дань памяти видному мастеру художнику, но и возможность вновь прикоснуться к его творчеству, увидеть знакомые и ранее неизвестные работы, почувствовать силу его воображения. Искусство Назима Мамедова продолжает жить, объединяя поколения и напоминая о том, что настоящая художественная фантазия не знает времени.

  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
  • От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова
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