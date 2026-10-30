Бессмертные строки Медины Гюльгюн вновь ожили на сцене: вечер к 100-летию поэтессы - ФОТО

В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся музыкально-поэтический вечер "Медина Гюльгюн - 100", посвященный 100-летию выдающейся азербайджанской поэтессы, говорится в сообщении пресс-службы театра. Организатором мероприятия выступил театр при поддержке Союза писателей Азербайджана.

На открытии вечера выступили народный поэт Азербайджана, председатель секции литературы Южного Азербайджана Союза писателей Сабир Рустамханлы, а также председатель Центра художественного перевода и литературных связей Союза писателей, критик и эссеист Асад Джахангир. В своих выступлениях они подчеркнули значение жизни и творчества Мадины Гюльгюн, ее вклад в азербайджанскую поэзию и важность сохранения и передачи ее литературного наследия будущим поколениям.

Избранные стихотворения поэтессы прозвучали в исполнении Гусейнага Асланова, Тахмины Гумбатовой и Вюсала Рзасоя.

В концертной программе в сопровождении инструментального ансамбля Азербайджанского государственного театра песни имени Рашида Бейбутова под руководством Мирхалида Салаева выступили солисты театра - народная артистка Гюльяз Мамедова, Фахри Кязым-Ниджат, Айнур Искендерли, Ильхама Гасымова, Ровшан Гахраманов и Медина Кязымова.

Программа подарила зрителям яркие художественные впечатления. Музыкально-поэтический вечер стал выражением уважения к азербайджанской поэзии и национальным духовно-нравственным ценностям.

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