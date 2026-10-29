Кенуль Алиева вошла в историю азербайджанского дзюдо

Азербайджанская дзюдоистка Кенуль Алиева (48 кг) добилась исторического достижения, завоевав золотую медаль турнира Большого шлема в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, 22-летняя спортсменка стала первой представительницей женского дзюдо Азербайджана, сумевшей подняться на высшую ступень пьедестала соревнований этой престижной серии.

Свой путь к золоту Алиева начала с 1/8 финала, где победила представительницу Узбекистана Улбусин Хакимову. В четвертьфинале азербайджанская дзюдоистка оказалась сильнее нидерландки Амбер Герсжес, а в полуфинале взяла верх над француженкой Мелани Легу-Клеман.

В решающей схватке ее соперницей стала турчанка Мерве Азак. Алиева уверенно провела поединок, заработав оценку ваза-ари и два юко, и завоевала историческую золотую медаль.

Примечательно, что этот успех стал для Алиевой первым золотом на взрослом уровне Мирового тура Международной федерации дзюдо (IJF).

Победа в Абу-Даби имеет особое значение для азербайджанского женского дзюдо, которое до сих пор не знало чемпионок турниров Большого шлема. Исторический успех Алиевой не только открывает новую страницу в развитии этого направления, но и способен придать дополнительный импульс молодому поколению дзюдоисток страны.

Кроме того, победа приносит спортсменке 1000 рейтинговых очков IJF, укрепляя ее позиции в борьбе за олимпийскую квалификацию.