Мирза Гадим Иревани - новые страницы художественного наследия - ФОТО

История азербайджанского изобразительного искусства пополнилась новым научным изданием, посвященным одному из выдающихся представителей национальной художественной культуры - Мирзе Гадиму Иревани. Презентация книги "Мирза Гадим Иревани: на перекрестке эпох" состоялась 27 октября в рамках 12-й Бакинской международной книжной выставки в презентационной зоне SOCAR Бакинского Экспоцентра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.

Книга выпущена министерством культуры Азербайджана совместно с Азербайджанским национальным музеем искусств. Издание посвящено всестороннему изучению жизни и творческого наследия художника. Работа над книгой велась под руководством заслуженного работника культуры, доктора философии по искусствоведению, доцента Ширин Меликовой. В издании раскрывается роль мастера в истории азербайджанского изобразительного искусства, а также представлены уточненные научные сведения о его биографии.

При подготовке книги изучались художественные коллекции и исторические источники. В издании анализируются произведения Мирзы Гадима Иревани, хранящиеся в музеях Азербайджана, Грузии и России. Авторы уточнили сведения о некоторых работах и предложили новые атрибуции. Кроме того, читателям представлены ранее не публиковавшиеся произведения, архивные фотографии и материалы, отражающие историческую и культурную среду Иревана XIX века.

О содержании книги и особенностях ее подготовки рассказали представители Национального музея искусств Азербайджана. Перед участниками презентации выступили заместитель директора по научно-исследовательской работе, доктор философии по искусствоведению Айтен Ахмедова и заведующий отделом научных исследований, доктор философии по искусствоведению, доцент Тельман Ибрагимов.

В завершение мероприятия состоялась презентация второго выпуска музейного проекта "Говорит музей", посвященного Мирзе Гадиму Иревани. В подкасте Ширин Меликова и Тельман Ибрагимов поделились интересными фактами о жизни и творчестве художника, его вкладе в развитие азербайджанского изобразительного искусства и значении его художественного наследия.

Презентация стала площадкой для знакомства с результатами новых исследований, посвященных истории национального искусства. Издание призвано расширить круг читателей, интересующихся творчеством Мирзы Гадима Иревани, и способствовать дальнейшему изучению его художественного наследия.