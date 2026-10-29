В школе Джейранбатана ученики заразились ротавирусом - ОБНОВЛЕНО

20:30

В средней общеобразовательной школе № 2, расположенной в поселке Джейранбатан Абшеронского района, выявлено несколько случаев заражения учащихся ротавирусной инфекцией.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в ответ на запрос в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB)ю

Согласно информации, у нескольких школьников подтверждено заражение ротавирусом.

18:55

Согласно информации, полученной из медицинского учреждения в связи с происшествием в школе поселка Джейранбатан города Сумгайыт, факт пищевого отравления не подтвердился.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

18:15

В поселке Джейранбатан отравились школьники.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос АПА в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Согласно информации, ситуация взята под контроль.

По данному факту АПБА начало расследование.