В школе Джейранбатана ученики заразились ротавирусом - ОБНОВЛЕНО
20:30
В средней общеобразовательной школе № 2, расположенной в поселке Джейранбатан Абшеронского района, выявлено несколько случаев заражения учащихся ротавирусной инфекцией.
Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в ответ на запрос в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB)ю
Согласно информации, у нескольких школьников подтверждено заражение ротавирусом.
18:55
Согласно информации, полученной из медицинского учреждения в связи с происшествием в школе поселка Джейранбатан города Сумгайыт, факт пищевого отравления не подтвердился.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).
18:15
В поселке Джейранбатан отравились школьники.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос АПА в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).
Согласно информации, ситуация взята под контроль.
По данному факту АПБА начало расследование.
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