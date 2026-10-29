Гран-при Катара и Абу-Даби Формулы-1 могут отменить

Гран-при Катара и Абу-Даби могут быть исключены из календаря чемпионата "Формулы-1" из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации издания, в случае отмены обоих этапов заключительная гонка сезона может состояться в итальянской Имоле.

Поводом для возможного пересмотра календаря стало предупреждение Министерства иностранных дел Великобритании от 27 октября о высоком риске дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

При этом официальных объявлений об изменении календаря пока не поступало. Согласно актуальному расписанию на сайте "Формулы-1", этапы в Катаре и Абу-Даби остаются на ранее запланированных датах.

Гран-при Катара должен пройти 29 ноября, а Гран-при Абу-Даби - 6 декабря.