Албания выдала Азербайджану разыскиваемого преступника

Еще один человек, объявленный в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола в Азербайджанской Республике и обнаруженный на территории Албании, 29 октября был экстрадирован в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Азербайджана.

Отмечается, что гражданин Азербайджана Абдулхалыгов Эльчин Нусрет оглу, обвиняемый в присвоении денежных средств в особо крупном размере, был обнаружен и задержан в Албании.

По данным следствия, в 2020 году, работая специалистом по продажам в ООО "GP Stock Feed", он в разное время получал от дистрибьюторов наличные денежные средства, которые должны были поступить в кассу компании. Обвиняемый присвоил вверенные ему средства на общую сумму 78 тысяч манатов и использовал их в личных целях. Его действия квалифицированы по статье 179.3.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

"После обращения Генеральной прокуратуры и проведенных переговоров была достигнута договоренность об экстрадиции данного лица в Азербайджан. Это еще раз подтверждает авторитет нашей страны на международной арене, а также то, что Республика Албания является надежным партнером Азербайджана.

Эльчин Нусрет оглу Абдулхалыгов был доставлен из Албании в Азербайджан ответственными сотрудниками Главного управления международного сотрудничества Министерства юстиции и Пенитенциарной службы ведомства. На основании решения суда об избрании меры пресечения в виде ареста он помещен в соответствующий следственный изолятор.

Министерство продолжает принимать необходимые меры в этой сфере", - говорится в сообщении.