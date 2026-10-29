Число погибших в результате столкновения поездов в Испании выросло

Число погибших в результате столкновения поездов в Испании возросло до 74.

Как передает Day.Az со ссылкой на газету El Diario, правительство Испании рассматривает человеческую ошибку как одну из возможных причин столкновения двух пассажирских поездов.

Напомним, что вчера утром в районе населенного пункта Урда в провинции Толедо произошло столкновение двух пассажирских поездов. При аварии два вагона одного из поездов сошли с рельсов.