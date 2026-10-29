В Вашингтоне прошло мероприятие «Глобальные мосты — откройте для себя Азербайджан» - ФОТО

В университете Bay Atlantic, расположенном в Вашингтоне, прошло культурно-просветительское мероприятие под названием "Глобальные мосты - откройте для себя Азербайджан" (Global Bridges - Discover Azerbaijan). В мероприятии, организованном по инициативе Альянса глобального образования, культуры и общества (Global Education, Culture & Society Alliance - GECSA) при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и в сотрудничестве с университетом Bay Atlantic, приняли участие профессорско-преподавательский состав университета, студенты и представители местной общественности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, основной целью мероприятия было ознакомление американской общественности с богатой историей Азербайджана, его культурным наследием, национальными традициями, музыкой, архитектурой и туристическими возможностями, содействие межкультурному диалогу, а также развитие взаимопонимания и образовательных связей между народами Азербайджана и США.

В своей вступительной речи основатель и президент GECSA Вусал Гулиев рассказал о целях Альянса и перспективах его дальнейшей деятельности. Он отметил, что эта инициатива направлена на знакомство студентов и местных сообществ с культурами различных стран, укрепление взаимопонимания между людьми и создание новых возможностей для международного образовательного и культурного обмена. Наш соотечественник подчеркнул особую значимость того, что первой страной, выбранной для участия в проекте, стал Азербайджан. Он отметил, что Азербайджан стал отправной точкой этой инициативы, а в дальнейшем планируется знакомить американскую аудиторию с историей, культурой и образовательными возможностями других стран, а также с международными стипендиальными программами.

Профессор университета Bay Atlantic, президент Института глобальной политики Паоло фон Ширак (Paolo von Schirach) поделился личным опытом и впечатлениями об Азербайджане. Он рассказал о многочисленных поездках в нашу страну, её богатом культурном наследии и гостеприимстве азербайджанского народа. Говоря об участии в Глобальных медиафорумах, проходивших в Шуше, профессор также затронул тему восстановительных и реконструкционных работ, проводимых в Карабахе.

Исполнительный директор Альянса азербайджано-американских организаций (Alliance of Azerbaijani-American Organizations - AAAO) Нигяр Ибрагимова представила участникам подробную информацию об истории и географии Азербайджана, его мультикультурных традициях, музыке, архитектуре и туристическом потенциале.

Проект "Глобальные мосты - откройте для себя Азербайджан" стал первым мероприятием в рамках инициативы GECSA, направленной на содействие международному культурному и образовательному обмену. На следующих этапах проекта планируется знакомить американскую общественность с культурой и образовательными возможностями различных стран, а также развивать международные образовательные программы и партнёрские связи.