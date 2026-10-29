Еще одну тиктокершу наказали за неэтичное поведение

В Азербайджане арестовали еще одну тиктокершу за неэтичное поведение и публикации в социальных сетях, которые расценили как проявление неуважения к обществу и противоречащие моральным ценностям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, полиция задержала жительницу города Гёйчай, Фидан Махир гызы Гумбатову, 1993 года рождения, за неэтичные трансляции в TikTok.

В отношении нее был составлен протокол по статье 510.2 Кодекса об административных проступках Азербайджана. Данная статья предусматривает ответственность за действия, оскорбляющие общественную мораль и демонстрирующие явное неуважение к обществу, если они публично распространяются в интернете или информационно-телекоммуникационных сетях. В частности, речь идет о произнесении аморальных выражений, непристойных жестах или демонстрации частей тела способом, противоречащим нормам морали и национально-духовным ценностям.

Материалы дела были направлены в Гёйчайский районный суд.

По итогам рассмотрения дела суд постановил оштрафовать Фидан Гумбатову на 500 манатов.