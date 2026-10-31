В Баку восстановлено движение после ДТП с грузовиком - ОБНОВЛЕНО

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В Наримановском районе Баку полностью восстановлено движение, ранее ограниченное из-за ДТП с участием грузового автомобиля.

Как сообщили Day.Az, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана.

23:35

В Наримановском районе Баку произошло ДТП с участием грузового автомобиля на проспекте Зии Буниятова, на пересечении с проспектом Ататюрка.

Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана, из-за аварии ограничено движение транспорта в направлении станции метро "Кероглу".

В настоящее время полиция принимает необходимые меры для эвакуации грузового автомобиля и восстановления движения.