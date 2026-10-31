https://news.day.az/society/1870704.html В Баку восстановлено движение после ДТП с грузовиком - ОБНОВЛЕНО В Наримановском районе Баку произошло ДТП с участием грузового автомобиля на проспекте Зии Буниятова, на пересечении с проспектом Ататюрка. Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана, из-за аварии ограничено движение транспорта в направлении станции метро "Кероглу".
В Баку восстановлено движение после ДТП с грузовиком - ОБНОВЛЕНО
00:27
В Наримановском районе Баку полностью восстановлено движение, ранее ограниченное из-за ДТП с участием грузового автомобиля.
Как сообщили Day.Az, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана.
23:35
В Наримановском районе Баку произошло ДТП с участием грузового автомобиля на проспекте Зии Буниятова, на пересечении с проспектом Ататюрка.
Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана, из-за аварии ограничено движение транспорта в направлении станции метро "Кероглу".
В настоящее время полиция принимает необходимые меры для эвакуации грузового автомобиля и восстановления движения.
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