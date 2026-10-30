В двух районах Баку не будет света

30 октября в Ясамальском и Сабаильском районах Баку, а также на территории Абшеронского района проведут ремонтные работы на объектах электроснабжения. Они направлены на повышение качества подачи электроэнергии и обеспечение растущего спроса.

Как сообщили Day.Az в ОАО "Азеришыг", в связи с ремонтом трансформаторных пунктов, расположенных на территории обслуживания Ясамальского районного управления энергоснабжения и сбыта, с 10:00 до 13:00 временно ограничат подачу электроэнергии на улицах Кязыма Кязымзаде и Шафаята Мехтиева, а также в части жилого массива Второй Алатавы.

В Сабаильском районе с 10:00 до 14:00 электричество отключат на улице Гюльбалы Алиева в поселке Баил.

Кроме того, ремонтные работы проведут на подстанции №137 напряжением 110/35/10 кВ, расположенной на территории обслуживания Абшеронского районного управления энергоснабжения и сбыта. В связи с этим с 10:00 до 16:00 временно прекратят подачу электроэнергии от подстанций "Пирекешкюль", "Чайлы" и "Джанги" напряжением 35/6 кВ, ряда воздушных линий напряжением 6 кВ, отходящих от подстанции "Пирекешкюль", а также в селах Чайлы, Джанги и Тезекенд.

После завершения ремонта электроснабжение указанных территорий будет обеспечиваться с более высоким качеством и стабильностью.