В Хачмазе в рамках проекта "Диалог об искусстве" состоялась встреча с Эльчиным Гашимовым - ФОТО

В регионах проходит серия мероприятий "Дуновение культуры" (Mədəniyyət rüzgarı), организованные Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) Министерства культуры и при поддержке Губа-Хачмазского областного управления культуры.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении MEMİM.

В рамках проекта "Диалог об искусстве" MEMİM, в Хачмазском районном культурном центре имени Гейдара Алиева состоялась встреча в формате мастер-класса с народным артистом, доцентом Азербайджанской национальной консерватории, таристом Эльчином Гашимовым.

На открытии и.о. директора MEMİM, доктор философии по искусствоведению, доцент Вугар Гумбатов отметил, что проект, направленный на расширение обмена опытом между известными артистами и творческой молодежью, а также на популяризацию национального культурного наследия, реализуется также для поддержки развития музыкального искусства в регионах.

Фуад Оруджев, и.о. руководителя Губа-Хачмазского регионального управления культуры, выразил благодарность MEMİM за организацию проекта в Хачмазе и отметил, что подобные образовательные мероприятия очень важны, особенно для детей и молодежи.

Далее, на встрече, модератором которой выступил руководитель сектора MEMİM Ниджат Гасанзаде, народный артист Эльчин Гашимов рассказал о методах повышения профессиональных и теоретических знаний молодых исполнителей, а также поделился своими взглядами на развитие национального музыкального искусства, уникальные особенности игры на таре и важность передачи этого искусства будущим поколениям.

В ходе встречи состоялись выступления Эльчина Гашимова, учащихся Детской музыкальной школы города Хачмаз Гусейна Джафарова и Детской школы искусств города Губа Полада Амирбалаева, а также студентов класса Э. Гашимова в Азербайджанской национальной консерватории - Мехди Садыгзаде, Араза Гасеми и Фатеха Искендера. Аккомпанировал им на нагаре Сиявуш Керимов.

В конце интерактивной встречи Эльчин Гашимов ответил на вопросы участников.

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