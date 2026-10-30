PASHA Bank представляет новый кредитный продукт POS Kredit для предпринимателей

PASHA Bank представил новый кредитный продукт POS Kredit, чтобы облегчить доступ к финансированию для малого и среднего бизнеса. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие POS-терминалы и мобильные POS-терминалы (mPOS) банка, могут получить кредит без залога на основе оборота продаж. Предпринимателям доступны кредиты на сумму от 5 000 до 250 000 манатов. В течение первых 15 дней проценты не начисляются. Фактическая годовая процентная ставка (ФГПС) составляет 19,06%.

Одно из главных преимуществ POS Kredit заключается в том, что погашение кредита привязано к обороту предпринимателя через POS-терминалы. Это позволяет погашать задолженность с учетом объема продаж.

Подать заявку на POS Kredit можно через платформу онлайн-банкинга PASHA Bank или мобильное приложение для бизнеса. Для получения кредита необходимо пользоваться POS-услугами PASHA Bank не менее шести месяцев и вести зарегистрированную предпринимательскую деятельность более одного года. Кроме того, в каждом из последних шести месяцев через POS-терминалы банка должно быть проведено более 30 операций. При определении суммы кредита учитывается исключительно POS-оборот клиента в PASHA Bank.

В 2026 году международное финансовое издание International Investor Magazine признало PASHA Bank "Лучшим банком Азербайджана" и "Лучшим банком Азербайджана для малого и среднего бизнеса". В последние годы банк также был отмечен наградами Euromoney и Global Finance в различных номинациях. Кроме того, PASHA Bank стал первым азербайджанским банком, получившим награду Gold Stevie в номинации "Компания года" на конкурсе Stevie Awards.

Узнать подробнее о POS Kredit и подать заявку можно по ссылке.