Иран пригрозил ударом по подводным интернет-кабелям - ВИДЕО

На фоне обострения отношений между США и Ираном в социальных сетях появилось видео, демонстрирующее возможную атаку на стратегические подводные оптоволоконные кабели в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az, ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, распространяется источниками, близкими к Тегерану.

На видео показан сценарий подрыва подводных интернет-кабелей при помощи взрывных устройств, установленных на морском дне.

Согласно представленному сценарию, уничтожение кабелей приводит к полному отключению интернета в странах Персидского залива, параличу банковских операций и платежей с использованием банковских карт, а также остановке автоматизированных систем технологических компаний.

Отметим, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ранее предупреждал о возможности нанесения ударов по подводным оптоволоконным линиям в Ормузском проливе в случае военного нападения на страну.

Кроме того, иранская сторона угрожала атаковать ремонтные суда, которые будут направлены в регион для восстановления поврежденной инфраструктуры.

Ормузский пролив и Персидский залив имеют стратегическое значение для международной торговли. Помимо транспортировки нефти, через регион проходят подводные коммуникационные линии, обеспечивающие передачу данных между странами Азии, Европы и Ближнего Востока.