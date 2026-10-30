В Баку построят 5 новых железнодорожных станций

В рамках расширения пригородной железнодорожной инфраструктуры планируется строительство новых станций в Кюрдаханы, Сарае, Фатмаи, Бинагади и Гюздеке. Станция Гюздек будет расположена на железнодорожной линии Хырдалан - Сумгайыт.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в пятницу заявил начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Бахтияр Гаджиев в интервью журналистам в рамках медиатура, организованного в поселке Говсан в связи с проводимыми работами на железнодорожной линии Ени Сураханы - Говсан, передает Day.Az.

По его словам, после восстановления железнодорожных линий планируется увеличить количество станций на пригородных направлениях Баку с 15 до 40.

Бахтияр Гаджиев отметил, что на линии Ени Сураханы - Говсан уже начались работы, в том числе установка ограждений для обеспечения безопасности движения. Среди железнодорожных линий, восстановление которых предусмотрено программой, эту линию планируется ввести в эксплуатацию первой.

Он также сообщил, что поезда на направлении Ени Сураханы - Говсан будут отправляться с Бакинского железнодорожного вокзала и следовать через станцию Бакиханов. Далее линия пройдет через Ени Сураханы вдоль территории жилого комплекса Говсан MİDA и достигнет территории порта Говсан.

Движение по направлению Забрат - Маштага - Баглар будет начинаться с Бакинского железнодорожного вокзала и продолжаться до районов Маштага и Баглар через станции Бакиханов и Забрат-2.

Железнодорожная линия Бакиханов - Бина - Гала охватит территории Бина и Гала.

Б.Гаджиев сообщил, что в рамках "Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих районах" все работы планируется полностью завершить до 2030 года.