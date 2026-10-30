Чехия и Испания разыграют титул чемпиона мира U15 в Баку

Сегодня в Баку завершится чемпионат мира и фестиваль ФИФА среди футболистов до 15 лет. В главном финале турнира встретятся сборные Чехии и Испании.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, решающий матч дивизиона A пройдет в Бакинском кристальном зале и начнется в 18:00.

Кроме того, сегодня определятся победители дивизионов B, C, D, E и F. Все шесть финальных встреч состоятся на одной арене. В частности, Португалия и Замбия разыграют 33-е место, а Тунис и Беларусь поспорят за 65-ю позицию.

Чемпионат мира и фестиваль ФИФА U15

30 октября, пятница (время по Баку)

Дивизион A

Финал

18:00. Чехия - Испания

Дивизион B

Финал, за 33-е место

15:00. Португалия - Замбия

Дивизион C

Финал, за 65-е место

13:30. Тунис - Беларусь

Дивизион D

Финал, за 97-е место

12:00. Канада - Таджикистан

Дивизион E

Финал, за 129-е место

10:30. Центральноафриканская Республика - Бангладеш

Дивизион F

Финал, за 161-е место

09:00. Новая Зеландия - Эфиопия

После встречи Чехии и Испании состоятся церемония награждения победителей и призеров, а также официальное закрытие чемпионата мира и фестиваля ФИФА U15.