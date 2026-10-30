Чехия и Испания разыграют титул чемпиона мира U15 в Баку
Сегодня в Баку завершится чемпионат мира и фестиваль ФИФА среди футболистов до 15 лет. В главном финале турнира встретятся сборные Чехии и Испании.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, решающий матч дивизиона A пройдет в Бакинском кристальном зале и начнется в 18:00.
Кроме того, сегодня определятся победители дивизионов B, C, D, E и F. Все шесть финальных встреч состоятся на одной арене. В частности, Португалия и Замбия разыграют 33-е место, а Тунис и Беларусь поспорят за 65-ю позицию.
Чемпионат мира и фестиваль ФИФА U15
30 октября, пятница (время по Баку)
Дивизион A
Финал
18:00. Чехия - Испания
Дивизион B
Финал, за 33-е место
15:00. Португалия - Замбия
Дивизион C
Финал, за 65-е место
13:30. Тунис - Беларусь
Дивизион D
Финал, за 97-е место
12:00. Канада - Таджикистан
Дивизион E
Финал, за 129-е место
10:30. Центральноафриканская Республика - Бангладеш
Дивизион F
Финал, за 161-е место
09:00. Новая Зеландия - Эфиопия
После встречи Чехии и Испании состоятся церемония награждения победителей и призеров, а также официальное закрытие чемпионата мира и фестиваля ФИФА U15.
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