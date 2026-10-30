Раскрыт объем производства сельхозпродукции в Азербайджане с начала года

В январе-сентябре 2026 года объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане превысил 11 миллиардов манатов.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на мероприятии, посвященном 1 ноября - Дню работников сельского хозяйства, которое состоялось в пятницу в административном здании министерства, сообщает корреспондент Trend.

Министр отметил, что развитие сельского хозяйства является одним из основных приоритетов государственной политики Азербайджана. По его словам, аграрные реформы, заложенные Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, создали прочную основу для развития этой сферы. В настоящее время под руководством Президента Ильхама Алиева последовательно реализуются меры, направленные на модернизацию аграрного сектора, повышение его конкурентоспособности и укрепление продовольственной безопасности.

Меджнун Мамедов подчеркнул, что Государственная программа развития сфер производства и переработки сельскохозяйственной продукции, продукции рыболовства и аквакультуры на 2026-2030 годы определяет основные направления нового этапа развития аграрного сектора.

"В рамках Программы основными задачами являются повышение урожайности, внедрение современных технологий орошения, эффективное использование земельных и водных ресурсов, расширение производственных и перерабатывающих возможностей", - заявил он.

По словам министра, для достижения целей, предусмотренных Государственной программой, необходимо продолжать скоординированную деятельность государственных органов, частного сектора, фермеров и других партнеров.

Он также подчеркнул, что совершенствование правовой базы аграрной сферы, принятие новых законов "О семеноводстве" и "О рыболовстве", а также внедрение новых подходов к механизмам государственной поддержки направлены на создание более благоприятных условий для деятельности фермеров.

Меджнун Мамедов сообщил, что за первые девять месяцев 2026 года производство зерновых культур увеличилось на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а урожайность пшеницы достигла 36,3 центнера с гектара.

Производство фруктов и ягод выросло на 5%, достигнув 842,6 тысячи тонн. Положительная динамика также отмечена в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

Министр добавил, что, несмотря на достигнутые результаты, изменение климата, ограниченность водных ресурсов и колебания на международных рынках обусловливают необходимость применения более гибких и инновационных подходов в аграрном секторе.

"Цифровизация, внедрение современных технологий и интеграция научных знаний в производство должны оставаться основными направлениями развития аграрной сферы", - отметил министр.

Он также подчеркнул особую важность восстановления аграрного потенциала освобожденных от оккупации территорий. По его словам, создание современных хозяйств в Карабахе и Восточном Зангезуре, развитие производственной инфраструктуры и вовлечение земельных ресурсов в экономический оборот открывают новые возможности для страны.