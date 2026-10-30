Серия взрывов у берегов Ирана

В акватории Ормузского пролива неподалеку от иранского побережья были слышны мощные взрывы. Местные жители также сообщили о ярких вспышках в небе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источников в прибрежных районах страны.

По имеющейся информации, звуки взрывов раздавались в районе города Сирик на юго-востоке Ирана, а также вблизи острова Кешм.

Очевидцы на острове утверждают, что слышали несколько сильных взрывов, сопровождавшихся вспышками в небе. По одной из предварительных версий, происходящее могло быть связано с работой иранских систем противовоздушной обороны.

В то же время Fars приводит другую возможную причину инцидента. Не исключается, что взрывы были вызваны открытием огня по судам, которые могли нарушить установленные Ираном правила прохода через Ормузский пролив.

Официального подтверждения причин произошедшего пока нет.