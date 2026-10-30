Началась разработка проекта восстановления ж/д линии Ени Сураханы - Говсан

Началась разработка проекта восстановления железнодорожной линии Ени Сураханы - Говсан. Также определено расположение станций вдоль железнодорожной линии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам заявил начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Бахтияр Гаджиев в рамках медиатура, организованного в поселке Говсан и посвященного работам, проводимым на железнодорожной линии Ени Сураханы - Говсан.

По его словам, завершен снос жилых домов и нежилых объектов, расположенных в охранной зоне вдоль железнодорожной линии и подлежащих сносу в связи с реализацией проекта.

Отмечается, что восстановление железнодорожной линии Ени Сураханы - Говсан предусмотрено в рамках "Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих районах".