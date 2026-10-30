Ученые обнаружили «биомаркеры долголетия» в крови

У людей с определенным сочетанием 67 веществ в крови риск смерти может быть снижен на 23% - эти вещества отражают, как организм перерабатывает продукты средиземноморской диеты. Это показало исследование с участием 14 584 человек, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты изучили профиль из 67 метаболитов - небольших молекул, которые образуются или преобразуются в организме в ходе обмена веществ. Большинство исследованных соединений относились к липидам, связанным с жировым обменом.

Ранее этот профиль связывали с соблюдением средиземноморской диеты и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Такой рацион предполагает употребление овощей, фруктов, бобовых, орехов, рыбы и оливкового масла при ограничении красного и переработанного мяса.

Сначала исследователи проанализировали образцы крови 1880 участников испанского исследования PREDIMED, за которыми наблюдали около 13 лет. У испытуемых с наиболее высокими показателями метаболического профиля риск смерти оказался на 23% ниже, чем у участников с самыми низкими показателями. Затем аналогичную связь обнаружили при анализе данных 12 704 человек из трех долгосрочных исследований в США.

"Анализ метаболитов может дать дополнительную информацию о питании, которую не всегда удается получить с помощью анкет. Они отражают не только употребляемую пищу, но и то, как организм ее перерабатывает", - рассказал эпидемиолог Университета Наварры Эстефании Толедо.

Авторы подчеркивают, что исследование выявило статистическую связь, но не позволяет предсказать продолжительность жизни конкретного человека. В перспективе такой анализ крови может помочь точнее оценивать связь питания со здоровьем.