https://news.day.az/world/1870563.html В Лондоне появился свой Бэтмен - ВИДЕО В Лондоне появился свой Бэтмен. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Мужчина в костюме супергероя просто помогает обычным людям. Например, лондонский Бэтмен раздаёт зонтики в дождь и бесплатный бензин водителям, а также помогает пожилым людям перейти дорогу.
В Лондоне появился свой Бэтмен - ВИДЕО
В Лондоне появился свой Бэтмен.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Мужчина в костюме супергероя просто помогает обычным людям. Например, лондонский Бэтмен раздаёт зонтики в дождь и бесплатный бензин водителям, а также помогает пожилым людям перейти дорогу.
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