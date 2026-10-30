https://news.day.az/world/1870563.html

В Лондоне появился свой Бэтмен - ВИДЕО

В Лондоне появился свой Бэтмен. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Мужчина в костюме супергероя просто помогает обычным людям. Например, лондонский Бэтмен раздаёт зонтики в дождь и бесплатный бензин водителям, а также помогает пожилым людям перейти дорогу.