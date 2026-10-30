Одно нажатие может лишить вас важных данных

Случайное нажатие кнопки питания компьютера может привести к потере важных данных.

Как передает Day.Az, об этом пишет How-To Geek.

Журналист издания Тони Филлипс объяснил, как работает кнопка питания на современных персональных компьютерах и какую опасность она может представлять для пользовательских файлов.

По словам автора, на компьютерах под управлением Windows короткое нажатие кнопки питания по умолчанию обычно переводит устройство в спящий режим. Эта функция позволяет ненадолго отойти от работы, а затем быстро вернуться к ней.

Однако пользователь может изменить настройки и назначить кнопке полноценное выключение компьютера. Для этого необходимо открыть раздел "Система", а затем перейти в подраздел "Питание и батарея".

В таком случае случайное нажатие кнопки может привести к отключению устройства. Если перед этим не сохранить документы и другие файлы, все несохраненные изменения будут потеряны.

Филлипс также отметил, что длительное удерживание кнопки питания позволяет принудительно выключить компьютер. Этот способ может пригодиться, если устройство полностью зависло и перестало реагировать на команды.