ЕБРР нацелился на новые инфраструктурные проекты в Азербайджане - Теа Меликадзе - ИНТЕРВЬЮ

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заинтересован в реализации проектов устойчивого транспорта, связанных со Средним коридором.

Как передает Day.Az, об этом заявила в эксклюзивном интервью Trend новый региональный руководитель ЕБРР по Кавказу Теа Меликадзе.

"Мы рассматриваем Средний коридор как все более важный маршрут, соединяющий Центральную Азию с европейскими рынками через Южный Кавказ. Азербайджан играет центральную роль в этом коридоре благодаря своему стратегическому расположению на Каспийском море и дальнейшим транспортным связям", - отметила она.

По словам Меликадзе, на следующем этапе банк намерен определить инвестиционные проекты, которые позволят устранить "узкие места", повысить эффективность и устойчивость транспортных связей, а также укрепить общую конкурентоспособность коридора.

"Мы заинтересованы в проектах устойчивого транспорта и других инфраструктурных проектах, связанных со Средним коридором. Обсуждение отдельных проектов будет зависеть от степени их проработки и готовности, поэтому на данном этапе преждевременно говорить о конкретных обязательствах по финансированию", - пояснила она.

Возможная роль ЕБРР в реализации TRIPP

Меликадзе заявила, что ЕБРР рассматривает проект "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) как новое направление развития региональной взаимосвязанности на Южном Кавказе.

"Мы приветствуем инициативы, способные улучшить региональную взаимосвязанность и экономическую интеграцию на Южном Кавказе. TRIPP является важным новым элементом в этом контексте", - отметила она.

По словам Меликадзе, банк обладает значительным опытом финансирования транспортной инфраструктуры и содействия развитию региональных связей в странах своего присутствия.

"В зависимости от дальнейшего развития отдельных проектов ЕБРР может внести вклад на нескольких этапах: содействовать подготовке хорошо структурированных проектов, предоставлять финансирование при условии соответствия проектов требованиям банка, поддерживать диалог по вопросам экономической политики и привлекать частные инвестиции", - сказала она.

Меликадзе считает, что участие частного сектора может быть особенно полезным в таких сферах, как логистика, а также другие коммерчески жизнеспособные инфраструктурные проекты и услуги.

"Конкретная роль ЕБРР будет зависеть от того, как будут разрабатываться и структурироваться отдельные проекты", - добавила она.

Планы по расширению участия в инфраструктурном секторе Азербайджана

Меликадзе отметила, что ЕБРР видит значительный потенциал для расширения своего участия в инфраструктурном секторе Азербайджана.

По ее словам, по состоянию на 31 августа 2026 года портфель ЕБРР в Азербайджане составлял около 879 млн евро и охватывал 35 активных проектов.

"При этом данный показатель включает не только инфраструктурные проекты, но и другие направления деятельности банка. С точки зрения инфраструктуры существуют возможности для увеличения финансирования, однако это будет зависеть от наличия хорошо подготовленных, устойчивых и экономически обоснованных проектов, пригодных для финансирования, а не от заранее установленного целевого объема инвестиций. Мы оцениваем, в каких направлениях финансирование и экспертные знания ЕБРР могут обеспечить наибольший эффект и способствовать реализации долгосрочных приоритетов развития Азербайджана.

Мы видим возможности в нескольких областях, включая устойчивый транспорт и логистику, водоснабжение и водоотведение, а также более широкую городскую инфраструктуру. Кроме того, перспективными направлениями остаются переход страны к "зеленой" экономике и укрепление региональной взаимосвязанности. Мы также заинтересованы в привлечении большего объема частного капитала в инфраструктурный сектор там, где для этого созданы соответствующие условия", - пояснила она.

Региональный руководитель отметила, что широкий спектр финансовых инструментов ЕБРР обеспечивает банку значительную гибкость при реализации этих задач.

"Мы можем предоставлять суверенное и субсуверенное финансирование, а также напрямую финансировать компании частного сектора, используя в зависимости от особенностей проекта и потребностей клиента такие инструменты, как долговое финансирование, долевое участие и гарантии. Эта поддержка может дополняться смешанным финансированием, технической помощью и диалогом по вопросам экономической политики. Наша цель - объединить необходимые инвестиции и экспертные знания для достижения долгосрочных результатов", - добавила Меликадзе.

Возможности для реализации новых инфраструктурных проектов и привлечения инвестиций

Меликадзе сообщила, что банк видит перспективы реализации новых инфраструктурных проектов в Азербайджане по трем основным направлениям.

По ее словам, первое направление - развитие региональной взаимосвязанности и устойчивого транспорта.

"Географическое положение Азербайджана между Центральной Азией и Европой играет важную роль в укреплении транспортных и логистических связей, что приносит пользу как самой стране, так и региону в целом", - отметила она.

Вторым направлением Меликадзе назвала водное хозяйство и муниципальную инфраструктуру.

"Вопросы водной безопасности, эффективного использования водных ресурсов, очистки сточных вод и повышения устойчивости городской инфраструктуры приобретают все большее значение", - пояснила она.

Третьим направлением региональный руководитель назвала привлечение частного капитала в инфраструктурный сектор.

"ЕБРР может содействовать государственным органам в подготовке проектов, пригодных для финансирования, разработке подходящих моделей государственно-частного партнерства, укреплении институционального потенциала, а также использовании инструментов финансирования и снижения рисков для привлечения коммерческого капитала.

Вместе с тем государственно-частное партнерство подходит не для каждого проекта, и такие механизмы следует применять только в тех случаях, когда они обеспечивают более эффективное использование средств по сравнению с традиционными государственными закупками", - подчеркнула Меликадзе.

Приоритеты укрепления региональной взаимосвязанности на Кавказе

Меликадзе подчеркнула, что ее задача заключается в том, чтобы продолжить работу банка в регионе и повысить эффективность его инвестиций.

"Инфраструктура играет важную роль в поддержке экономического развития, укреплении региональной взаимосвязанности, а также повышении качества и устойчивости жизненно важных услуг", - отметила она.

По словам Меликадзе, деятельность банка осуществляется в соответствии со Стратегией развития инфраструктурного сектора на 2025-2029 годы, которая предусматривает три основных приоритета: улучшение транспортной и региональной взаимосвязанности, усиление мер по борьбе с изменением климата и защите природы, а также повышение устойчивости инфраструктуры.

"На Кавказе это означает поддержку качественной и инклюзивной инфраструктуры, отвечающей потребностям бизнеса и населения, а также содействие нашим клиентам в совершенствовании корпоративного управления и повышении качества предоставляемых услуг. Таким образом, мой подход предполагает продолжение существующего курса в сочетании с более амбициозными задачами, а не кардинальное изменение направления деятельности. Мы намерены углублять взаимодействие с клиентами и содействовать преобразованию инвестиционных приоритетов в тщательно подготовленные проекты, пригодные для финансирования. Для этого мы будем сочетать финансовую поддержку с технической помощью и политическим диалогом там, где они могут принести практические результаты", - добавила она.

Региональный руководитель по инфраструктуре также отметила, что у ЕБРР уже сформирована новая стратегическая основа сотрудничества с Азербайджаном. "Стратегия ЕБРР для Азербайджана на 2025-2030 годы была утверждена советом директоров банка в январе 2025 года и определяет направления наших инвестиций и взаимодействия с государственными органами по вопросам экономической политики. Стратегия предусматривает два основных приоритета: содействие диверсификации экономики за счет развития более сильного, конкурентоспособного и инклюзивного частного сектора, а также совершенствования системы управления; и ускорение перехода Азербайджана к "зеленой" экономике при одновременном улучшении региональной взаимосвязанности.

В инфраструктурном секторе это создает возможности для поддержки муниципальной инфраструктуры, устойчивых транспортных сетей и цифровой взаимосвязанности, уделяя особое внимание проектам, связанным со Средним коридором. Сейчас наша задача заключается в том, чтобы преобразовать эти приоритеты в конкретные инвестиционные проекты и реформы", - подчеркнула Меликадзе.

Технико-экономическое обоснование проекта комплексного обеспечения Баку питьевой водой

Меликадзе сообщила, что подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта комплексного обеспечения Баку питьевой водой продолжается.

"ТЭО позволит провести технический, экономический, экологический и социальный анализ, необходимый для определения приоритетных инвестиций", - отметила она.

По словам Меликадзе, инициатива по развитию водной инфраструктуры Баку и его окрестностей является важной составляющей сотрудничества ЕБРР с Азербайджаном.

"Она предусматривает комплексный подход к решению проблем водной инфраструктуры Баку и Абшеронского полуострова с целью определения устойчивых, климатически адаптированных и финансово обоснованных инвестиционных решений, направленных на повышение качества услуг. Результаты технико-экономического обоснования помогут определить масштабы и последовательность реализации приоритетных инвестиционных проектов, а также сформировать дальнейшие шаги по проекту", - заключила она.