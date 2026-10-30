Вэнс собирается разобраться в вопросе НЛО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил в эфире телеканала Fox News, что собирается использовать секретную информацию, чтобы разобраться в вопросе неопознанных летающих объектов (НЛО) и сверхъестественных явлений, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам политика, он является убежденным христианином. В этой связи он заявил о своей вере в то, что не все можно объяснить исключительно законами физики.

"Я верю, что есть хорошие духи, можно называть их ангелами, и я думаю, что есть плохие духи. Я говорил о программе НЛО, что я просто не знаю [всего], и я начал изучать это. Я намерен использовать свой доступ к информации с грифом "совершенно секретно", чтобы досконально разобраться в этом", - сказал вице-президент.

Он добавил, что может найти "как хороший ответ, так и ужасный ответ".

До этого американский астронавт Брайан Бинни рассказал о своем контакте с НЛО, о котором молчал много лет. По словам мужчины, встреча с неземным разумом произошла у него не на орбите, а в спальне собственного дома в Калифорнии. Ранним утром в декабре 2003 года астронавт увидел, что два ярких огонька подлетели прямо к окну и направились к его телу, будто намереваясь изучить, но в итоге, не нашли ничего интересного. Бинни подчеркнул, что такие вспышки света он никогда не видел, ни до, ни после.