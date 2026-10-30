В Binance раскрыли возможную причину взлома криптобиржи

Инцидент с безопасностью на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance мог произойти из-за взлома ноутбука одного из инженеров-разработчиков компании.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в самой бирже, ссылаясь на предварительные результаты расследования.

"Согласно предварительному расследованию Binance, инцидент с безопасностью мог быть связан с компрометацией ноутбука инженера-разработчика", - говорится в заявлении компании.

По данным Binance, получив доступ к устройству, злоумышленник смог проникнуть в сервисный контейнер и инициировать несанкционированные транзакции по выводу средств.

Ранее появилась информация о взломе криптобиржи: из ее горячих кошельков зафиксировали отток средств на сумму около 3,5 миллиарда долларов сразу в пяти блокчейнах.

Основатель Binance Чанпэн Чжао также прокомментировал произошедшее в соцсети X. Он отметил, что ситуация напоминает хакерскую атаку, и подчеркнул, что больше не руководит биржей. Кроме того, Чжао поблагодарил компании Tether Limited и Circle за заморозку принадлежащих им криптовалютных токенов на суммы около 971 миллиона и 823 миллионов долларов соответственно.

В Binance заявили, что компания намерена полностью компенсировать потери. Также биржа проводит дополнительные проверки безопасности, принимает меры по заморозке активов и сотрудничает с правоохранительными органами.