https://news.day.az/society/1870735.html Названы кандидаты на должность омбудсмена Азербайджана Объявлены кандидатуры на должность нового Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики. Как передает Day.Az, этот вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса, сообщает корреспондент Trend.

Названы кандидаты на должность омбудсмена Азербайджана

Общество, 30 октября 2026 09:51 (UTC +04:00) 188
Названы кандидаты на должность омбудсмена Азербайджана

Объявлены кандидатуры на должность нового Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az, этот вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса, сообщает корреспондент Trend.

На должность омбудсмена выдвинуты кандидатуры действующего омбудсмена Сабины Алиевой, бывшего судьи Конституционного суда, доктора юридических наук Джейхуна Гараджаева, а также судьи Верховного суда, члена Комиссии по отбору судей Судебно-правового совета Эльшаны Велиевой.

Отметим, что срок полномочий Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики составляет семь лет.

Напомним, что действующий омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева была избрана Милли Меджлисом 29 ноября 2019 года из числа трех кандидатур, представленных Президентом Азербайджанской Республики.

Омбудсмен избирается сроком на семь лет. При этом одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд. За 30 дней до истечения срока полномочий действующего омбудсмена Президент представляет в Милли Меджлис кандидатуры трех лиц для избрания нового уполномоченного. Парламент должен принять решение об избрании омбудсмена в течение 15 дней.

Омбудсмен не вправе заниматься политической деятельностью и состоять в какой-либо политической партии. Кроме того, он не может входить в состав руководства неправительственной организации. В течение пяти рабочих дней со дня избрания на должность он обязан прекратить деятельность, несовместимую с его статусом.

В день избрания омбудсмен приносит присягу на заседании Милли Меджлиса, обязуясь соблюдать Конституцию и законы, с честью и достоинством исполнять свои полномочия, а также осуществлять деятельность независимо и беспристрастно.

На должность омбудсмена может быть избран гражданин Азербайджана не моложе 30 лет, имеющий высшее образование, опыт работы в области защиты прав человека и высокие моральные качества.

Не могут занимать эту должность лица, имеющие двойное гражданство или обязательства перед другими государствами, состоящие на службе в законодательной, исполнительной или судебной ветвях власти, занимающиеся иной оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, педагогической и творческой, признанные судом недееспособными, а также осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#МИЛЛИ МЕДЖЛИС
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Азербайджанская нефть изменилась в цене 09:54 (UTC+04), Экономика 148
Названы кандидаты на должность омбудсмена Азербайджана 09:51 (UTC+04), Общество 180
Время тафгаев: традиции мордобоя в парламенте Армении - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 09:45 (UTC+04), Политика 629
Серия взрывов у берегов Ирана 09:40 (UTC+04), В мире 105
Песков сказал, чего хочет Россия от Украины 09:36 (UTC+04), В мире 274
Li Auto выпустила обновленный электрокар 09:35 (UTC+04), Автоновости 238
В Binance раскрыли возможную причину взлома криптобиржи 09:33 (UTC+04), Наука и технологии 268
Ombudsman vəzifəsinə namizədlərin adı açıqlanıb 09:34 (UTC+04), Azərbaycanca 190
В Хачмазе в рамках проекта "Диалог об искусстве" состоялась встреча с Эльчиным Гашимовым - ФОТО 09:23 (UTC+04), Культура 315
Раскрыто название нового стадиона "Милана" и "Интера" 09:13 (UTC+04), Спорт 313
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:05 (UTC+04), Экономика
В двух районах Баку не будет света 08:55 (UTC+04), Общество 381
Несколько взрывов произошло на юго-востоке Ирана 08:48 (UTC+04), В мире 408
Вэнс собирается разобраться в вопросе НЛО 08:41 (UTC+04), В мире 412
​​Хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Binance 08:38 (UTC+04), Наука и технологии 390
ЕБРР нацелился на новые инфраструктурные проекты в Азербайджане - Теа Меликадзе - ИНТЕРВЬЮ 08:35 (UTC+04), Экономика 3 397
В США столкнулись два вертолета, есть погибшие 08:31 (UTC+04), В мире 636
В Нидерландах роботы строят дома - ВИДЕО 08:27 (UTC+04), Наука и технологии 404
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев возвращается в Карабах 08:15 (UTC+04), Общество 383
Блок Нетаньяху сохраняет лидерство по итогам парламентских выборов в Израиле 08:10 (UTC+04), В мире 463
Азербайджанство - уникальная концепция, которая объединяет - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 3 515
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
В двух районах Баку не будет газа 06:26 (UTC+04), Общество 541
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Ученые обнаружили «биомаркеры долголетия» в крови 04:24 (UTC+04), Медицина 529
Одно нажатие может лишить вас важных данных 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 597
В Лондоне появился свой Бэтмен - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), В мире 796
Гороскоп на 30 октября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 772
От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова - ФОТО 00:55 (UTC+04), Культура 604
Дешам может сменить Спаллетти на посту главного тренера "Ювентуса" 00:48 (UTC+04), Спорт 556
Бессмертные строки Медины Гюльгюн вновь ожили на сцене: вечер к 100-летию поэтессы - ФОТО 00:33 (UTC+04), Культура 575
В Сумгайыте загорелся Nissan - ВИДЕО 00:17 (UTC+04), Общество 606
Хроника Победы (30.10.2020): Азербайджанская армия наносит точные удары по противнику - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 912
Победителей не будет - Путин о возможной войне России с Европой 29 октября 23:51 (UTC+04), В мире 981
Участники VII Всемирного форума по межкультурному диалогу посетили Шушу и Агдам - ФОТО 29 октября 23:48 (UTC+04), Культура 602
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля «Чайка» - ФОТО 29 октября 23:27 (UTC+04), Официальная хроника 7 602
Джейхун Байрамов проявил галантность на саммите в Анкаре - ВИДЕО 29 октября 23:22 (UTC+04), Политика 1 042
Азербайджан призвал ООН активизировать усилия по установлению судеб пропавших без вести 29 октября 23:20 (UTC+04), Политика 925
Кенуль Алиева вошла в историю азербайджанского дзюдо 29 октября 23:18 (UTC+04), Спорт 594
Xətai və Suraxanıda qaz olmayacaq 29 октября 23:06 (UTC+04), Azərbaycanca 894
К 85-летию Огтая Бабазаде состоялась презентация книги Нигяр Ахундовой "Мастер документального кино" - ФОТО 29 октября 23:05 (UTC+04), Культура 597
Трамп позвонил Эрдогану 29 октября 23:02 (UTC+04), В мире 960
Еще одну тиктокершу наказали за неэтичное поведение 29 октября 22:53 (UTC+04), Общество 786
Министерство культуры выразило соболезнования в связи с кончиной Народного артиста Заура Рзаева 29 октября 22:41 (UTC+04), Культура 619
Горькая правда для армянских реваншистов 29 октября 22:30 (UTC+04), Политика 7 603
Число погибших в результате столкновения поездов в Испании выросло 29 октября 22:17 (UTC+04), В мире 1 018
Ceyhun Bayramovdan diqqətəlayiq jest - VİDEO 29 октября 22:15 (UTC+04), Azərbaycanca 956
Япония призывает граждан подготовиться к стихийным бедствиям 29 октября 22:04 (UTC+04), В мире 1 046
Албания выдала Азербайджану разыскиваемого преступника 29 октября 21:55 (UTC+04), Общество 687
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в открытии выставки ENQRAM в Музее живописи Азербайджана - ФОТО 29 октября 21:44 (UTC+04), Официальная хроника 7 771
От геополитического поражения Еревана до парламентского мордобоя - ОБЗОР от Эльчина Алыоглу 29 октября 21:30 (UTC+04), Политика 6 294
Элисо Болквадзе высоко оценила международную деятельность азербайджанского театра - ФОТО 29 октября 21:25 (UTC+04), Культура 670
Uşaqlarda aşkarlanan rotavirus nədir? 29 октября 21:14 (UTC+04), Azərbaycanca 1 047
В Вашингтоне прошло мероприятие «Глобальные мосты — откройте для себя Азербайджан» - ФОТО 29 октября 21:13 (UTC+04), Политика 1 074
Гран-при Катара и Абу-Даби Формулы-1 могут отменить 29 октября 21:08 (UTC+04), Спорт 666
В Азербайджанском национальном музее ковра проходит II международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы азербайджанского оружиеведения» - ФОТО 29 октября 20:59 (UTC+04), Культура 874
Заслуженная артистка Адиля Алиева награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО 29 октября 20:47 (UTC+04), Культура 760
В школе Джейранбатана ученики заразились ротавирусом - ОБНОВЛЕНО 29 октября 20:30 (UTC+04), Общество 1 296
Мирза Гадим Иревани - новые страницы художественного наследия - ФОТО 29 октября 20:26 (UTC+04), Культура 711
Палестинская дипломатия: что важно для Баку и Анкары - АКТУАЛЬНО от Фарида Бахшалиева 29 октября 19:55 (UTC+04), Политика 7 867
Азербайджанские лучницы завоевали "золото" Кубка Азии 29 октября 19:48 (UTC+04), Спорт 647
Иран не ответил на письмо Вэнса - СМИ 29 октября 19:29 (UTC+04), В мире 1 124
Азербайджан укрепляет в рамках ОИС сотрудничество в борьбе с коррупцией - Азер Гараев 29 октября 19:25 (UTC+04), Политика 1 063
Трамп назвал выборы в Бразилии "большим позором" 29 октября 19:14 (UTC+04), В мире 1 065
Азербайджан завоевал два золота на турнире "Большого шлема" 29 октября 19:06 (UTC+04), Спорт 651
Скончался народный артист Азербайджана Заур Рзаев 29 октября 19:01 (UTC+04), Общество 1 009
ВЭФ оценил потенциал цифровой торговли Азербайджана 29 октября 18:50 (UTC+04), Экономика 1 037
Onlar üçün növbəti imtahan keçiriləcək - Tarix açıqlandı 29 октября 18:43 (UTC+04), Azərbaycanca 926
Азербайджан и Словакия обсудили расширение военного сотрудничества - ФОТО 29 октября 18:31 (UTC+04), Политика 1 071
Азербайджан и Wonderful договорились о сотрудничестве в сфере ИИ - ФОТО 29 октября 18:18 (UTC+04), Экономика 1 094
ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне 29 октября 18:15 (UTC+04), Экономика 1 081
От классики до современного кино: какие фильмы Азербайджан представит в Стамбуле 29 октября 18:03 (UTC+04), Культура 605
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI 29 октября 17:54 (UTC+04), Официальная хроника 9 900
Милли Меджлис ратифицирует договор о дружбе с Узбекистаном 29 октября 17:51 (UTC+04), Политика 1 058
Обрушение скалы в Каппадокии: есть погибшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 29 октября 17:39 (UTC+04), В мире 1 227
ЦБА планирует ввести регулирование ломбардного сектора 29 октября 17:25 (UTC+04), Экономика 1 082
Bu yoldan keçmək hər an risk yaradır - VİDEO 29 октября 17:22 (UTC+04), Azərbaycanca 1 109
В Ханкенди состоялось 61-е заседание Межгоссовета по антимонопольной политике СНГ - ФОТО 29 октября 17:22 (UTC+04), Политика 1 117
В Азербайджане усилят требования к выдаче бытовых кредитов 29 октября 17:18 (UTC+04), Экономика 1 121
Баку не нужны непрошенные советы – Расим Мусабеков для Day.Az 29 октября 17:15 (UTC+04), Политика 8 812
В ЦБА оценили инфляционные риски в Азербайджане 29 октября 17:02 (UTC+04), Экономика 1 081
Завершились первенства Азербайджана по акробатической и аэробной гимнастике - ФОТО 29 октября 16:50 (UTC+04), Спорт 5 484
Netflix выпустит документальный фильм о Тайсоне Фьюри 29 октября 16:48 (UTC+04), Спорт 581
Азербайджан нарастил экспорт ненефтяной продукции 29 октября 16:44 (UTC+04), Экономика 1 113
Возбуждено уголовное дело в связи с нападением на сотрудников REAL TV 29 октября 16:42 (UTC+04), Общество 724
ЦБА поддерживает присутствие иностранных банков в стране 29 октября 16:39 (UTC+04), Экономика 1 125
Последние подробности о выборах в Израиле 29 октября 16:38 (UTC+04), В мире 1 167
Лев Додин привез в Баку свою "Чайку": Елизавета Боярская и Игорь Черневич поделились впечатлениями об Азербайджане - ФОТО 29 октября 16:33 (UTC+04), Культура 985
Азербайджан и ОАЭ обсудили инвестиции в возобновляемую энергетику 29 октября 16:29 (UTC+04), Экономика 1 093
ЕБРР завершает подготовку программы "зеленого" финансирования в Азербайджане 29 октября 16:23 (UTC+04), Экономика 1 133
Кто должен платить неуплаченные штрафы умершего человека? 29 октября 16:17 (UTC+04), Общество 819
Сахиб Пашазаде удостоен специальной медали Центра исламской цивилизации - ФОТО 29 октября 16:13 (UTC+04), Культура 622
Председатель ЦБА оценил риски роста проблемных кредитов 29 октября 16:09 (UTC+04), Экономика 1 109
Akrobatika və aerobika gimnastikası üzrə ölkə birinciliklərinə yekun vurulub - FOTO 29 октября 16:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 099
PASHA Real Estate Group и Marriott International подписали соглашение о реализации проекта брендированных резиденций JW Marriott в Ташкенте - ФОТО 29 октября 16:05 (UTC+04), Экономика 1 211
Азербайджан завершает подготовку новой стратегии развития финсектора 29 октября 15:54 (UTC+04), Экономика 1 102
Что чаще всего забывают пассажиры в поездах Азербайджана? 29 октября 15:52 (UTC+04), Общество 634
ЦБА о доминировании банков в финансовой системе Азербайджана 29 октября 15:49 (UTC+04), Экономика 1 096
Внук Шахмара Алекперова - Эльдар удостоен чести вручить премию Джулианне Мур: с мировыми звездами в США - ФОТО - ВИДЕО 29 октября 15:46 (UTC+04), Культура 5 803
Пашинян назвал декларацию о независимости Армении антигосударственной 29 октября 15:23 (UTC+04), В мире 1 183
В Кяльбаджаре в ДТП погиб юрист 29 октября 15:12 (UTC+04), Общество 656
Какие нарушения смогут фиксировать камеры? 29 октября 15:10 (UTC+04), Общество 700
Данные более 40 тысяч чиновников США попали в сеть 29 октября 15:00 (UTC+04), В мире 1 139
Стал известен виновник мордобоя в парламенте Армении - ВИДЕО 29 октября 14:58 (UTC+04), В мире 1 283
Azerbaijan Airlines и Sea Breeze определили 100 победителей совместной лотереи - ФОТО 29 октября 14:56 (UTC+04), Экономика 1 205
Пашинян пообещал "переломать ноги и руки" оппозиции 29 октября 14:52 (UTC+04), В мире 1 179
Ибрагим Талыбов представит Азербайджан на юношеской Олимпиаде в Дакаре 29 октября 14:49 (UTC+04), Спорт 557
Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева 29 октября 14:42 (UTC+04), Политика 7 848
Азербайджан оказал Украине энергетическую помощь на $1,47 млн 29 октября 14:37 (UTC+04), Политика 1 147
Apple вернула культовую деталь в свои компьютеры 29 октября 14:32 (UTC+04), Наука и технологии 590
Совет Европы подверг Францию критике 29 октября 14:25 (UTC+04), В мире 1 174
Как в Армении используют СОР17 29 октября 14:22 (UTC+04), Политика 6 942
ЦБА может купить еще $1 млрд валюты 29 октября 14:16 (UTC+04), Экономика 1 181
Убытки Volkswagen выросли 29 октября 14:05 (UTC+04), Автоновости 552
Vəzifəli şəxslər hər il bəyannamə təqdim edəcək 29 октября 13:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 182
В Баку состоялось посещение памятника Ататюрку - ФОТО 29 октября 13:52 (UTC+04), Политика 1 253
Азербайджан расширяет налоговую поддержку ИКТ-отрасли 29 октября 13:46 (UTC+04), Экономика 1 192
Совет печати Азербайджана осудил нападение на журналистов в школе 29 октября 13:39 (UTC+04), Общество 6 133
Суд сократил срок заключения Гаджи Велиева 29 октября 13:34 (UTC+04), Общество 842
Кадры последствий мощного землетрясения в Тибете - ВИДЕО 29 октября 13:30 (UTC+04), В мире 1 323
Гурбан Гурбанов может возглавить «Фенербахче» 29 октября 13:23 (UTC+04), Спорт 695
В Шамкире мастер погиб, упав с лестницы 29 октября 13:17 (UTC+04), Общество 617
Сборная Азербайджана одержала крупную победу над Мозамбиком - ОБНОВЛЕНО 29 октября 13:14 (UTC+04), Спорт 777
Закроется ли филиал Bank Melli Iran в Баку? - ответ главы ЦБА 29 октября 13:11 (UTC+04), Экономика 1 269
Джейхун Байрамов указал на проблему двойных стандартов в международном праве - ФОТО 29 октября 13:09 (UTC+04), Политика 1 216
В Ханкенди проходит 61-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-участников СНГ - ФОТО 29 октября 13:02 (UTC+04), Политика 1 272
Азербайджанцы стали чаще выбирать манаты вместо долларов 29 октября 13:00 (UTC+04), Экономика 1 206
Северная Корея запустила свыше 10 баллистических ракет 29 октября 12:56 (UTC+04), В мире 1 193
Джейхун Байрамов в Анкаре 29 октября 12:52 (UTC+04), Политика 1 194
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 29 октября 12:51 (UTC+04), Общество 674
Фонд "мира" строит военный лагерь в Армении? 29 октября 12:45 (UTC+04), Политика 8 830
Загадочную ошибку Windows объяснили 29 октября 12:44 (UTC+04), Наука и технологии 586
Магомедхан Магомедов вышел в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе 29 октября 12:35 (UTC+04), Спорт 617
Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla görüşüb 29 октября 12:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 181
Новые подробности о напавшем на журналистов в бакинской школе 29 октября 12:28 (UTC+04), Общество 853
Wizz Air запустила прямые рейсы Баку-Братислава - ФОТО 29 октября 12:17 (UTC+04), Туризм 690
Məktəbdə jurnalistləri döyən şəxs boksçu imiş - DETALLAR 29 октября 12:16 (UTC+04), Azərbaycanca 1 271
Генпрокурор России награжден медалью Азербайджана "100-летие создания Прокуратуры" 29 октября 12:14 (UTC+04), Общество 663
Раскрыт прогноз стоимости азербайджанской нефти на 2026 год 29 октября 12:10 (UTC+04), Экономика 1 230
Пашинян уволил посла по особым поручениям 29 октября 12:07 (UTC+04), В мире 1 258
ЦБА назвал причины пересмотра инфляционных прогнозов 29 октября 12:05 (UTC+04), Экономика 1 234
МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО 29 октября 12:02 (UTC+04), Политика 1 247
В Баку разгорелся скандал вокруг частного детского сада - ВИДЕО 29 октября 11:58 (UTC+04), Общество 1 141
Стратегические резервы Азербайджана увеличились - Новые данные 29 октября 11:55 (UTC+04), Экономика 1 257
Азербайджан увеличил бюджетные расходы 29 октября 11:51 (UTC+04), Экономика 1 238
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Реджепу Тайипу Эрдогану 29 октября 11:46 (UTC+04), Официальная хроника 10 626
В Азербайджане осудили восемь человек по делам о терроризме 29 октября 11:40 (UTC+04), Общество 638
Мордобой в армянском парламенте - ВИДЕО 29 октября 11:31 (UTC+04), В мире 1 364
В Масаллы легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибший 29 октября 11:29 (UTC+04), Общество 593
Азербайджанская модель мультикультурализма в центре внимания Московской еврейской общины - ФОТО 29 октября 11:21 (UTC+04), Общество 667
В Баку обновят автобусы еще на двух маршрутах 29 октября 11:16 (UTC+04), Общество 1 661
Успешное лидерство Президента Ильхама Алиева в эпоху глобального хаоса - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 29 октября 11:11 (UTC+04), Политика 8 504
Qızıl almaq istəyənlərə vacib xəbər 29 октября 11:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 277
Baku Network провела просветительскую встречу со студентами АГУКИ - ФОТО 29 октября 11:04 (UTC+04), Политика 7 796
Пожар на ядерном объекте в США - ВИДЕО 29 октября 10:49 (UTC+04), В мире 1 305
Центробанк Азербайджана представил новые прогнозы по инфляции 29 октября 10:40 (UTC+04), Экономика 1 317
Cinayətdə şübhəli bilinən 41 nəfər saxlanıldı 29 октября 10:36 (UTC+04), Azərbaycanca 1 245
Три японских автобренда могут остаться без льгот в Европе 29 октября 10:31 (UTC+04), Автоновости 580
В Шамкире автомобиль упал в 50-метровый овраг, есть пострадавший 29 октября 10:22 (UTC+04), Общество 650
В Азербайджане изберут нового омбудсмена 29 октября 10:16 (UTC+04), Общество 1 351
Десятки тел остаются под вагонами столкнувшихся поездов в Испании - ВИДЕО 29 октября 10:12 (UTC+04), В мире 1 382
Центробанк Азербайджана принял решение по учетной ставке 29 октября 10:07 (UTC+04), Экономика 1 343
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 29 октября 10:02 (UTC+04), Туризм
Azərbaycanın iqtisadi gücü - 105 ölkəni geridə qoyduq 29 октября 09:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 277
В Баку с участием мировых звезд открылся Baku International Arts Festival 2026 - ФОТО 29 октября 09:50 (UTC+04), Культура 740
Азербайджанская нефть подорожала 29 октября 09:46 (UTC+04), Экономика 1 287
В этих районах Баку не будет газа 29 октября 09:41 (UTC+04), Общество 2 348
Французские СМИ оценили победу "Сабаха" в Лиге чемпионов ФИБА 29 октября 09:34 (UTC+04), Спорт 661
Maşın dərəyə aşdı - Sürücü xəsarət alıb 29 октября 09:33 (UTC+04), Azərbaycanca 1 303
Протесты фермеров в Италии - ВИДЕО 29 октября 09:30 (UTC+04), В мире 1 335
В двух районах Баку не будет света 29 октября 09:23 (UTC+04), Общество 1 948
Официальные курсы валют в Азербайджане 29 октября 09:14 (UTC+04), Экономика
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Республики в Турции - ФОТО 29 октября 09:03 (UTC+04), Официальная хроника 20 147
Венесуэла потребовала от Банка Англии вернуть золото 29 октября 09:00 (UTC+04), В мире 1 366
Мелания Трамп подтвердила участие американских журналистов в гуманитарной миссии в Херсонской области 29 октября 08:54 (UTC+04), В мире 1 417
В Азербайджане за сдачу SIM-карт и мобильных телефонов грозит штраф 29 октября 08:46 (UTC+04), Общество 955
Глава Пентагона уволил главного военного планировщика 29 октября 08:38 (UTC+04), В мире 1 351
Трамп сказал, что будет с войной в Иране 29 октября 08:26 (UTC+04), В мире 9 544
Пожар на ядерном объекте в США 29 октября 08:20 (UTC+04), В мире 1 357
Вэнс обратился к секретарю по нацбезопасности Ирана 29 октября 08:12 (UTC+04), В мире 1 421
Турция выдвинет своего кандидата на пост Генсека ООН 29 октября 08:08 (UTC+04), В мире 1 532
Армянская ложь с французским акцентом 29 октября 08:00 (UTC+04), Политика 6 726
На двух дорогах в Баку ограничат движение 29 октября 07:46 (UTC+04), Общество 801
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 29 октября 07:33 (UTC+04), Общество
Ученые нашли способ скрывать объекты от тепловизоров 29 октября 06:21 (UTC+04), Это интересно 729
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 29 октября 05:15 (UTC+04), Общество
В Индонезии запустили «кислородные автобусы» - Причина 29 октября 04:21 (UTC+04), В мире 1 567
Раскрыты правила выбора недорогого смартфона 29 октября 03:07 (UTC+04), Наука и технологии 741
Найдена неожиданная слабость раковых клеток 29 октября 02:16 (UTC+04), Медицина 822
Гороскоп на 29 октября - для каждого знака зодиака 29 октября 01:01 (UTC+04), Это интересно 1 254
Эрдоган заявил Трампу о готовности поддержать переговоры по Украине 29 октября 00:21 (UTC+04), В мире 1 564
Хроника Победы (29.10.2020): Азербайджан продолжает мстить за Барду - ФОТО - ВИДЕО 29 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 680
В Кяльбаджаре произошло смертельное ДТП 28 октября 23:50 (UTC+04), Общество 791
Переведут ли выпускные и вступительные экзамены в электронный формат? - Официальный ответ 28 октября 23:40 (UTC+04), Общество 820
Роналду выиграл "Золотой мяч всех времен" 28 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 997
В некоторых частях Агдашского района не будет газа 28 октября 23:00 (UTC+04), Общество 724
В Баку представители СМИ подверглись физическому насилию во время съёмок в школе - ВИДЕО 28 октября 22:50 (UTC+04), Общество 898
В Испании приостановили продажу билетов на поезда между Мадридом и Андалусией 28 октября 22:46 (UTC+04), В мире 1 579
В Ханкенди впервые проведут официальный экзамен по дзюдо 28 октября 22:30 (UTC+04), Спорт 731
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование Премьер-министру Испании в связи с железнодорожной катастрофой 28 октября 22:19 (UTC+04), Официальная хроника 6 717
Еще новости