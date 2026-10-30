Названы кандидаты на должность омбудсмена Азербайджана

Объявлены кандидатуры на должность нового Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az, этот вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса, сообщает корреспондент Trend.

На должность омбудсмена выдвинуты кандидатуры действующего омбудсмена Сабины Алиевой, бывшего судьи Конституционного суда, доктора юридических наук Джейхуна Гараджаева, а также судьи Верховного суда, члена Комиссии по отбору судей Судебно-правового совета Эльшаны Велиевой.

Отметим, что срок полномочий Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики составляет семь лет.

Напомним, что действующий омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева была избрана Милли Меджлисом 29 ноября 2019 года из числа трех кандидатур, представленных Президентом Азербайджанской Республики.

Омбудсмен избирается сроком на семь лет. При этом одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд. За 30 дней до истечения срока полномочий действующего омбудсмена Президент представляет в Милли Меджлис кандидатуры трех лиц для избрания нового уполномоченного. Парламент должен принять решение об избрании омбудсмена в течение 15 дней.

Омбудсмен не вправе заниматься политической деятельностью и состоять в какой-либо политической партии. Кроме того, он не может входить в состав руководства неправительственной организации. В течение пяти рабочих дней со дня избрания на должность он обязан прекратить деятельность, несовместимую с его статусом.

В день избрания омбудсмен приносит присягу на заседании Милли Меджлиса, обязуясь соблюдать Конституцию и законы, с честью и достоинством исполнять свои полномочия, а также осуществлять деятельность независимо и беспристрастно.

На должность омбудсмена может быть избран гражданин Азербайджана не моложе 30 лет, имеющий высшее образование, опыт работы в области защиты прав человека и высокие моральные качества.

Не могут занимать эту должность лица, имеющие двойное гражданство или обязательства перед другими государствами, состоящие на службе в законодательной, исполнительной или судебной ветвях власти, занимающиеся иной оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, педагогической и творческой, признанные судом недееспособными, а также осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.