Li Auto выпустила обновленный электрокар с запасом хода до 780 км.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает CarNewsChina.

Новый автомобиль оценили в 249 800 юаней (около 63 700 манатов). При этом временная стартовая цена составит 239 800 юаней (примерно 61 200 манатов).

Модель 2026 года не оснащается батареями CATL и на 10 000 юаней (около 2 550 манатов) дешевле нынешней версии i6.

Li i6 2026 года получил аппаратные обновления. Главные из них - интеграция фар ADB (Adaptive Driving Beam) и фирменный чип компании Mach M100, который обеспечивает работу интеллектуальной системы помощи при вождении. В салоне автомобиль теперь оснащен чипом кабины Qualcomm 8797.

Помимо двойных передних сидений с нулевой гравитацией и электрического переднего багажника, Li Auto планирует предложить владельцам текущих i6 платное обновление для электрического переднего багажника - детали объявят в декабре. Среди других премиальных функций - 29-дюймовый панорамный 6K-экран спереди, 21-дюймовый задний развлекательный 4K-экран и бортовой холодильник, способный охлаждаться до −6 °C.

Модель 2026 года сохраняет чистый электрический дизайн бренда с "акульей" передней панелью и фарами "звездного кольца". Внешняя палитра расширена за счет цветов Mint Green и Purple. Боковой профиль сохраняет динамичный силуэт фастбэка, который теперь дополняют полускрытые дверные ручки.

Габариты автомобиля - 4950 мм в длину, 1935 мм в ширину и 1655 мм в высоту при колесной базе 3000 мм. Длина, ширина и колесная база остались прежними, а высота немного уменьшилась.

Автомобиль оснащен собственной батареей Li Auto "Ляньшань" 5С емкостью 96 кВт·ч. Модель доступна в одномоторной и двухмоторной конфигурациях. В одномоторной версии максимальная мощность составляет 250 кВт (335 л.с.). В двухмоторной версии передний двигатель развивает 150 кВт (201 л.с.), а задний - 250 кВт (335 л.с.). Заднеприводная версия теперь проезжает до 780 км по циклу CLTC (около 632 км по WLTP) против прежних 720 км (около 583 км по WLTP), а полноприводная - до 710 км (около 575 км по WLTP).