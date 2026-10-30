КНДР совершенствует армию по приказу Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал значительно ускорить развитие беспилотных технологий и внедрение искусственного интеллекта в современные системы вооружения северокорейской армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Соответствующее заявление Ким Чен Ын сделал во время посещения выставки "Развитие беспилотных авиационных технологий - 2026", на которой были представлены новейшие разработки оборонной промышленности КНДР.

Северокорейский лидер подчеркнул необходимость достижения абсолютного превосходства в области беспилотных технологий с учетом стремительно меняющегося характера современных вооруженных конфликтов.

По его словам, разработка ключевых технологий, внедрение передового искусственного интеллекта в беспилотные системы вооружения и повышение их боевых возможностей должны стать одними из главных приоритетов модернизации вооруженных сил страны.

В рамках выставки также состоялись демонстрационные испытания различных видов вооружения. Были представлены ударные беспилотники-камикадзе, многоцелевые дроны, тактические крылатые ракеты и реактивные системы залпового огня калибра 600 миллиметров.

По утверждению северокорейских государственных СМИ, во время испытаний беспилотники и крылатые ракеты успешно поразили условные цели.

Ким Чен Ын призвал ученых и специалистов оборонной промышленности активизировать исследования в области искусственного интеллекта и беспилотной авиации, подчеркнув их растущее значение для обеспечения военного потенциала КНДР.

Между тем южнокорейские военные сообщили, что 29 октября Северная Корея осуществила запуск около десяти снарядов, в том числе баллистических ракет малой дальности.

Отмечается, что Пхеньян последовательно расширяет программу разработки беспилотного вооружения. В ноябре 2024 года Ким Чен Ын распорядился наладить массовое производство ударных дронов-камикадзе, а в марте 2025 года наблюдал за испытаниями беспилотных аппаратов с применением технологий искусственного интеллекта.