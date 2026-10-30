​​Хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Binance

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance заявила о приостановке всех операций по пополнению и выводу средств из-за подозрений в хакерских атаках.

Как передает Day.Az, по предварительным данным расследования, причиной инцидента мог стать скомпрометированный ноутбук инженера DevOps, через который злоумышленники получили доступ к сервисному контейнеру и провели несанкционированные транзакции. При этом в компании отметили, что признаков утечки приватных ключей кошельков не обнаружено.

Ориентировочный ущерб оценивается в $6,3 млрд. На данный момент совместно с партнерами удалось заморозить около $3 млрд в криптоактивах.

В Binance заявили, что полностью покроют убытки за счет фонда SAFU и собственных средств компании, подчеркнув, что средства пользователей находятся в безопасности и будут возмещены в полном объеме.