В Нидерландах роботы строят дома - ВИДЕО

В Нидерландах строительная компания использует роботов для возведения домов с изогнутыми стенами, необычными узорами кирпичной кладки и выгравированными надписями.

Как сообщает Day.Az, роботы укладывают каждый кирпич, обеспечивая точность и возможность реализовывать сложные архитектурные решения. В ближайшие недели компания планирует построить еще 15 домов.

Как отмечают европейские СМИ, этот проект демонстрирует, как искусственный интеллект и робототехника проникают в строительную отрасль. Пример ставит под сомнение распространенное мнение о том, что профессии, связанные с физическим трудом, защищены от автоматизации.