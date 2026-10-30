https://news.day.az/hitech/1870710.html В Нидерландах роботы строят дома - ВИДЕО В Нидерландах строительная компания использует роботов для возведения домов с изогнутыми стенами, необычными узорами кирпичной кладки и выгравированными надписями. Как сообщает Day.Az, роботы укладывают каждый кирпич, обеспечивая точность и возможность реализовывать сложные архитектурные решения.

В Нидерландах роботы строят дома - ВИДЕО

Наука и технологии, 30 октября 2026 08:27 (UTC +04:00) 399
В Нидерландах роботы строят дома

В Нидерландах строительная компания использует роботов для возведения домов с изогнутыми стенами, необычными узорами кирпичной кладки и выгравированными надписями.

Как сообщает Day.Az, роботы укладывают каждый кирпич, обеспечивая точность и возможность реализовывать сложные архитектурные решения. В ближайшие недели компания планирует построить еще 15 домов.

Как отмечают европейские СМИ, этот проект демонстрирует, как искусственный интеллект и робототехника проникают в строительную отрасль. Пример ставит под сомнение распространенное мнение о том, что профессии, связанные с физическим трудом, защищены от автоматизации.

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