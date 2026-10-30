Азербайджанство - уникальная концепция, которая объединяет - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

Автор: Лейла Таривердиева

"Одной из главных причин успешного и стабильного развития Азербайджана является гармония в нашем обществе. Представители всех этнических групп и всех религий не только пользуются равными правами в соответствии с нашей Конституцией, но и живут как одна семья. Мы действительно отличаемся очень высоким уровнем солидарности, взаимного уважения и взаимопонимания, и все мы объединены вокруг наших национальных идей. Одна из них - азербайджанство, которое объединяет все народы Азербайджана", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.

В условиях, когда этнические, религиозные и цивилизационные различия нередко становятся источником политических конфликтов, Азербайджан стремится представить собственный исторический опыт как пример возможности мирного сосуществования различных этносов и конфессия в рамках единого государства.

Идея азербайджанства, сформулированная и возведенная в ранг государственной политики общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, стала фундаментальной национальной идеей независимого Азербайджана. Концепция азербайджанства уникальна. Она коренным образом отличается от аналогичных концепций других народов, так как не является узко этнической. Как, например, армянство.

Армянство - это собирательное существительное, обозначающее армянский народ в целом, всю совокупность армян, проживающих как на территории Республики Армения, так и за ее пределами, а также культурную, историческую и духовную общность этого этноса

Что же касается азербайджанства, то сегодня это государственная и национальная идеология Азербайджанской Республики, которая объединяет всех граждан страны вокруг идеи независимой государственности, равенства прав и культурного многообразия, независимо от их этнической, религиозной или социальной принадлежности.

Принципиальная особенность этой концепции состоит в том, что национальная идентичность здесь рассматривается не как основание для противопоставления ее другим нациям, а как объединяющее начало. Многообразие в случае Азербайджана не противоречит единству, а становится частью общего национального достояния. В этом смысле узко этнические концепции для нашей страны неприемлемы. Азербайджанцы как нация - самодостаточный этнос, прекрасно сосуществующий со всеми народами, где бы не проживали наши соотечественники. Азербайджанский народ пронес через века свою идентичность, свою культуру и традиции, и одной из важнейших ценностей его всегда была толерантность, сегодня гармонично вплетенная в концепцию азербайджанства.

Азербайджан исторически располагался на пересечении различных культурных и цивилизационных пространств, на пересечении важнейших торговых путей. Можно говорить о том, что современная модель азербайджанства неразрывно связана с историческим опытом нашего народа. Межкультурный диалог для Азербайджана это не новое приобретение, а явление, развивавшееся вместе с развитием народа тысячи лет.

Понятия мультикультурализма и толерантности сегодня в мире несправедливо шельмуются и выдаются за основу всех проблем. На самом деле причиной проблем в той же Европе является не мултикультурализм, а неправильно построенная миграционная политика, которая к толерантности не имеет никакого отношения.

Мультикультурализм это не бомба замедленного действия. Это объединяющий фактор, когда государство проводит здоровую политику и когда титульная нация исторически расположена к восприятию других культур и религий. Именно это всегда отличало Азербайджан и азербайджанский народ. Сегодня исторический опыт вылился в уникальную концепцию, подразумевающую не только идентичность народа, но и идентичность страны. Идея азербайджанства позволяет сохранять национальную самобытность и в то же время формирует общегражданскую идентичность. Это не значит, что другие народы, населяющие Азербайджан, автоматически превращаются в азербайджанцев. Каждый сохраняет и развивает свой язык, культуру и хранит свою историю. То есть азербайджанство - это концепция гражданской идентичности, основанная на равенстве, взаимном уважении и мирном сосуществовании многих этносов и разных конфессий.

Как сказал Президент Ильхам Алиев, это единство проявлялось в самые сложные периоды нашей независимой истории. В годы военной агрессии и оккупации со стороны Армении, а также во время Второй Карабахской войны представители всех этнических групп и религий сплотились в единый кулак и сражались за освобождение от оккупации территорий Азербайджана.

Помимо доблести Азербайджанской армии и таланта военных стратегов, наблюдателей поражало единство азербайджанского общества. Недруги рассчитывали, что мультиэтничность превратится в фактор расслоения общества и, как следствие, ослабления страны, однако все вышло с точностью до наоборот. Оказалось, что армянская оккупация это общая проблема и азербайджанцев, и лезгин, и талышей, и русских, и евреев, и авар, и всех других народов Азербайджана. Это единство стало одним из факторов, определивших Победу.

Концепция действительно работает. Важнейший принцип такой модели заключается в том, что сохранение культурных различий не должно препятствовать общественной интеграции. Напротив, многообразие может укреплять государство, если оно основано на взаимном уважении, равноправии граждан и общих представлениях о национальных интересах. У граждан Азербайджана, как показала война, национальные интересы общие для всех. А это, в свою очередь, стало следствием той самой успешной мультикультуральности и толерантной среды, в которой никто не ощущает себя чуждым элементом. При всем своем многообразии азербайджанское общество рассматривает будущее страны как общее для всех.

Так что единство, продемонстрированное во время Второй карабахской войны, было естественным и ожидаемым. Оно удивило только тех, кто не хотел видеть азербайджанских реалий. В которых различия становятся поводом для сплочения, а не противостояния.