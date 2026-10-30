Несколько взрывов произошло на юго-востоке Ирана

В районе иранского побережья Ормузского пролива прогремели взрывы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на местные источники.

По их информации, громкие звуки были слышны со стороны моря вблизи города Сирик и острова Кешм на юго-востоке Ирана.

Жители Кешма рассказали о вспышках в небе и звуках взрывов. По некоторым данным, причиной могла стать работа систем противовоздушной обороны.

В то же время, как отмечает Fars, согласно предварительной версии, часть звуков могла быть связана с предупредительными выстрелами по судам, нарушившим установленные Ираном правила прохода через Ормузский пролив.