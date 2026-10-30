Песков сказал, чего хочет Россия от Украины

Россия выступает за полноценное мирное урегулирование в Украине, а не за временное прекращение огня. Переговоры сами по себе не означают остановку боевых действий.

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу NBC News.

"Переговоры не означают прекращения огня. Мы не хотим прекращения огня. Мы хотим мира. Это не может быть просто сделкой, обычной сделкой", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, Москве необходимо долгосрочное решение, а не временная договоренность, которая лишь приостановит боевые действия.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров также выступил против перемирия, которое даст Киеву "возможность восстановить силы и получить новые поставки вооружений". Он заявил, что Москва не намерена предоставлять украинской стороне передышку на поле боя и продолжит добиваться целей специальной военной операции. Лавров также отметил, что Россия больше не собирается полагаться на обещания украинской стороны.