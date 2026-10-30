В Баку изменятся остановки 4 автобуcов

Со 2 ноября автобусы маршрутов №102, 130, 142 и 159 больше не будут отправляться с остановки, расположенной возле нотариальной конторы №14 на Московском проспекте, недалеко от станции метро "20 Января".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что изменения направлены на эффективное управление пассажиропотоком, регулирование интервалов движения и снижение загруженности транспортных узлов.

Пассажиры автобусов №102 и 159, следующих в направлении поселков Ходжасан и Сулутепе, смогут воспользоваться начальной остановкой у выхода станции метро "20 Января" на улице Музаффара Гасанова, напротив здания Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

Также посадка будет доступна на остановке в районе Шамахинки, напротив завода "Алов".

Пассажиры маршрутов №130 и 142 смогут пользоваться остановкой "Киностудия "Азербайджанфильм"" на Московском проспекте.

Следующая остановка этих маршрутов в направлении поселка Локбатан и села Масазыр расположена в районе Шамахинки, напротив завода "Алов".

Напомним, ранее с остановки возле нотариальной конторы №14 были также перенесены маршруты №114А, 114В, 500, 503 и 508.