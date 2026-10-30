https://news.day.az/world/1870746.html Удивительные пейзажи Мератуса - ВИДЕО В сети распространилось видео, демонстрирующее живописную атмосферу в районе горы Мератус. Хребет Мератус расположен на юго-востоке острова Калимантан и славится своими природными пейзажами. Day.Az предлагает вниманию читателей эти впечатляющие кадры:
Удивительные пейзажи Мератуса - ВИДЕО
В сети распространилось видео, демонстрирующее живописную атмосферу в районе горы Мератус.
Хребет Мератус расположен на юго-востоке острова Калимантан и славится своими природными пейзажами.
Day.Az предлагает вниманию читателей эти впечатляющие кадры:
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