Хидаят Гейдаров вступает в борьбу на Большом шлеме в Абу-Даби

Олимпийский чемпион по дзюдо Хидаят Гейдаров сегодня начнет выступление на турнире Большого шлема в Абу-Даби (ОАЭ). Во второй день соревнований Азербайджан представят три спортсмена.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Гейдаров (73 кг) освобожден от стартового раунда. Его первым соперником станет победитель схватки между сербом Байсангуром Багаевым и румыном Борсом Думитреску.

В той же весовой категории Камран Сулейманов встретится с победителем противостояния узбекистанца Замохшари Бекмуродова и киприота Христоса Димитриади.

В женских соревнованиях Судаба Агаева (70 кг) начнет выступление со схватки против американки Нэнси Нгуен.

Напомним, в первый день Большого шлема сборная Азербайджана завоевала три медали. Балабей Агаев (60 кг) и Кенуль Алиева (48 кг) стали победителями турнира, а Рашад Елькиев (66 кг) выиграл "бронзу".

Соревнования в Абу-Даби продлятся до 31 октября.